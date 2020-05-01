MLB／2000年代洋基無名英雄 紐媒點名王建民

Fansided旗下洋基部落格 Yanks Go Yard細數2000年代的十大洋基無名英雄，台灣投手王建民也列名其中，提到這位「台灣之光」看似注定要成為洋基在這個十年內的頂尖強投之一，卻因傷留下遺憾。

洋基結束1990年代的輝煌時期，下一個十年只在2009年抱回世界大賽冠軍，Yanks Go Yard這篇文章細數在這十年內沒預期到、但卻為球迷留下難忘回憶的無名英雄，報導就以王建民的照片作為主圖，身著洋基球衣奮戰的身影，出現在網站首頁上。

內容提到在2005到2009年間效力洋基的王建民，在菜鳥年就為球隊貢獻17場先發，繳出不俗的防禦率4.02成績，沉重的伸卡球幫助洋基填起輪值空缺。

報導中點出巔峰時期的王建民寫下的戰功，包括2006年的19勝球季，在美聯塞揚票選上高居第二，以製造滾地球出局為主的投球型態，也適合在對打者有利的洋基球場出賽，這讓他迅速成為洋基先發輪值內的中流砥柱，與穆西納（Mike Mussina）合組兩大主力先發。

2007年再繳出另一個19勝球季，當時年僅27歲的王建民，看似有望成為洋基的另一筆長期投資，但生涯卻在2008年出戰太空人時跑壘受傷走下坡，之間接連傷勢讓他的投球再也回不到從前。

報導中惋惜地提到，「比起作為輪值主要戰力的記憶，更令人好奇的是，如果王建民沒有遇到那些傷勢會是如何？」