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MLB／春訓2.0版不返基地 擬在各自主場展開

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

大聯盟滿心期待球季開打，端出各種方案，今日美國引述四位球隊高層的消息指出，若球季確定展開，為了省錢、省時，「春訓2.0版」將在各自主場展開。

為了搶救2020年賽季不致成為一場空，大聯盟端出的方案百百種，從一開始的「亞利桑那計畫」，到近期曝光到各自主場閉門開打，越來越符合球員與球團期望，也更看見球季開打的可能性，洋基總教練布恩（Aaron Boone）就說，希望在這些方案中能有一項變成現實，「現在看來，越來越多方案變成可行。」

從春訓在3月中喊卡開始，球員已經各自居家備戰一個半月，若確定點燃賽季戰火，勢必要重新安排春訓，協助球員的訓練狀態重上軌道，但比起再返春訓基地，大聯盟現在傾向在各自主場展開「春訓2.0」。

不具名的四位球團高層指出，在各自主場進行春訓，將大幅降低飯店需求，以及支付球員的每日津貼，同時也為已經篤定「縮水」的賽季省下來回奔波的時間。

這項方案的缺點將是熱身賽的安排，除了擁有兩支球隊的城市外，其他球隊可能只能進行隊內分組對抗賽；此外，不像春訓基地擁有多個球場，所有球員只能集中使用一個球場，安排訓練上可能也將有難題。

大聯盟 洋基

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