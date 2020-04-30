MLB／金鶯隊前教頭休瓦特歷經大聯盟史上唯一閉門比賽

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導

新冠肺炎疫情重創美國，大聯盟本季賽事何時開打仍是未知數，就算打得成也可能閉門比賽，金鶯隊前總教教練休瓦特反對各隊面對空無一人的球場，認為球迷是「關鍵要素」，如果關門打，球員投打表現一定會受影響。

休瓦特是大聯盟史上唯一見證關門比賽的教頭，2015年4月30日在巴爾的摩進行的金鶯、白襪隊之戰，由於當地發生嚴重的種族暴動，大聯盟官方為了安全起見，決定不開放球迷進場，金鶯主場47000個座位空蕩蕩，寫下空前紀錄，金鶯在這場超安靜的比賽以8：2獲勝。

這位生涯領軍1551勝的老教頭，對五年前那場比賽記憶猶新，他說：「可聽到播報員說話，吼裁判也要小心，因為他們清楚聽到每個字，換投根本不必打牛棚電話。」

休瓦特強調，大聯盟賽事天天開打，不像籃球、美式足球，每周七場比賽特別需要球迷的鼓舞，才能讓球員感受被倚重程度，了解自己的重要性。

大聯盟主席曼弗瑞上周告訴員工，本季賽事一定打得成；休瓦特表示，如果沒有觀眾進場，各隊球員必須找出自我激勵的方法，但一直這樣也會出問題，畢竟來自球迷的能量也是成功要素之一。

大聯盟 金鶯 牛棚

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