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球探派和數據派合作 發展評斷投手新工具

聯合新聞網 / 林煒珽
新的分析工具可以讓球迷知道柯爾(左)與迪葛隆(右)到底是強在哪裏！ 2020 Topps Bunt 球員卡
新的分析工具可以讓球迷知道柯爾(左)與迪葛隆(右)到底是強在哪裏！ 2020 Topps Bunt 球員卡

『魔球』一書中，將球探和看著筆電螢幕的數據派形容為水火不容的兩條平行線，但經過這十多年來的發展，兩邊越來越了解彼此可以互補，而不是彼此扞格，The Athletic網站在最近就進行了一項實驗，請球探派的奇斯羅（Keith Law）和數據派的沙利斯（Eno Sarris）各自用他們的觀點，對大聯盟投手的各式球路進行評比，希望能找出最有效的分析方式。

他們採用五大分項：控球、直球、曲球、滑球和變速球來評斷投手的能力，由奇斯羅和沙利斯各自表述，但也試圖找出能夠對話的根基。

一、控球（Command/Control）

這對於中文的使用者來說，command和control實在很難分辨，因為簡單翻譯都是『控球』，在經過台灣知名podcast『Hito大聯盟』的主持人Adam Wang精心翻譯後，Command可以翻為『掌握球路』，Control可以翻為『投好球』，的確言簡意賅，但在易懂的前提下，我以下還是直接用英文來講。

control真的就是投進好球帶，至於投進去的品質如何，有沒有投到想要的點，都與此無關；至於command，則是投手能夠以想要的方式，把想要的球種投進想要的進壘點。奇斯羅表示，傳統上球探會將直球的command和對其他球種的command分開看，而他個人會把command和投手的出手重複性連在一起，如果能持續重複，尤其是出手點，是投手能否隨心所欲command的關鍵。

奇斯羅認為當今大聯盟投手的control，沒有達到滿分80分的，也沒有最低分20分這麼糟的人，像畢伯（Shane Bieber）、葛蘭基（Zack Greinke）可能是當今大聯盟先發投手最好的，但也只是70分左右的水準，至於這兩季在投滿20局以上的投手中，保送率最高的雷尼（Tanner Rainey）的control是最糟糕的，只有35分的水準。

至於command，從定義上也知道，command的評分是不可能超過control的，但葛蘭基和薛則（Max Scherzer）的command就是70分的高水準，而每支球隊都會有那種command只有30到40分水準的牛棚邊緣人，像是連馬林魚都放棄他的葛瑞羅（Tayron Guerrero）。

沙利斯則從數據分析的觀點來說，每九局的保送次數和保送比例是檢驗control的最佳工具，但2019年中保送比例的前幾名中，柳賢振和李克（Mike Leake）的確靠控球取勝，但排第七名的薛則卻可能有更好的command和球質，所以這種傳統數據，很難滿足統計派。沙利斯舉例指出，棒球數據重鎮Baseball Prospectus提出了他們自己計算command的版本，但根據他們在2018年最後一次公布此數據的前五名分別為CC，歐多瑞西（Jake Odorizzi）、岡薩雷斯（Marco Gonzalez）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）和庫魯伯（Corey Kluber），但這名單看起來更像是一群control專家，而不是真正的command。真正的command應該是用投手想要的方式，投進他想要的位置，而這位置不一定是邊邊角角。所以Stats Perform這家付費數據供應商就創造了一套新方法，名為Command+（聽起來真像電腦程式名稱），統合了打者和投手的球探報告，加上捕手的手套擺放位置，來判定投手想投到哪裡，而實際進壘點又偏差了多少。根據Command+的統計，2019年的command前十名如下：

但這可能仍不是一份完美的名單，沙利斯也承認，數據派在經過十多年的努力後，仍然在評斷投手的command和control上，落後給傳統球探一截。

command 80分：韓德瑞克斯

command 30分：紐康（Sean Newcomb）

二、直球

以往評斷直球的最佳方式，就是測速槍，但連奇斯羅都覺得，現在這個方法越來越不靈，因為如果一顆100英里的速球，直挺挺地進來，大聯盟的打者都有本領把它打出去，所以這種速球速度再快，都算不上一顆70分水準的直球。奇斯羅認為當今的先發投手中，柯爾（Gerrit Cole）的直球是最具水準的，因為不只他的平均速度97.2英里，在聯盟僅次於辛德賈德（Noah Syndergaard），而且他製造的揮空率更是第一名。火球男希克斯（Jordan Hicks）的球速高達三位數字，但尾勁不足，加上他的command遠遠不及柯爾，所以他那顆超高速的二縫線速球，在以前可能輕易就被評為80分的滿分等級，在當今的環境，可能連70分都達不到。

沙利斯也承認，評斷直球的第一號工具仍然是測速槍，所以FanGraphs的球速前五名：辛德賈德、柯爾、迪葛隆（Jacob deGrom）、惠勒（Zack Wheeler）和布樂（Walker Buehler）是非常菁英的名單。但即使95英里以上的速球，如果直直地投進紅中，結果還是堪慮的，根據Driveline Baseball的Dan Aucoin（現在已經加入費城人隊的數據組了）的研究，直球的移動軌跡才是關鍵：

根據Aucoin的統計，紅色區域的直球是成功組，藍色區塊裡的球是失敗組，而且洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）的直球仍是聯盟頂尖，和奇斯羅的看法相反。雖然這個研究中，前20名還是會出現些奇怪的名字，像是安德森（Nick Anderson）、雷尼、德瑞克（Oliver Drake）等。

至於2015年進軍棒球的Trackman科技，讓大家注意到球的轉速這回事，但是這套理論還在草創階段，現在可以確定的是，天生擁有高轉速的投手可以藉由增強轉速效率來增加球的位移。球速已經夠快的柯爾，藉由他四縫線速球高達99.5%的轉速效率，輕鬆成為大聯盟的直球之王。

直球 80分：柯爾

直球 30分：米隆（Tommy Milone）

三、曲球

傳統球探要評斷一顆曲球，不管它是12點到6點的直線下墜，或是11點到5點的斜線，都希望球的旋轉很緊實，而且變化越晚、越大越好。奇斯羅說現在球探界已經對曲球改變評價方向，反而認為低轉速的曲球才是王道。而目前大聯盟的曲球中，以莫頓（Charlie Morton）的為極品，天才中史的為天下第二，但奇斯羅說如果是他在本壘後方，以傳統球探的觀點來評斷兩人，他反而會給史特拉斯堡的曲球80分，莫頓的曲球70分。

數據派的沙利斯認為曲球的功能在於製造揮空和滾地球，所以一個簡單的評判方式，就是拿FanGraphs資料中最快的二十顆曲球，再看看它們能掉多少。

當然近年來因為太空人隊的功勞，讓曲球的轉速成為顯學，但也因為數據還不充沛，讓沙利斯懷疑究竟是高轉速本身就能帶來好處，還是這些有高轉速的投手能夠藉由微調來增進效果。因為以數據派的觀點來說，拿掉曲球的球速和位移，單以轉速來作為單一變數，是很不可靠的。statcast的資料中，曲球轉速的前十名中，有普萊斯利、凱利、切特伍德（Tyler Chatwood）等高手，但也有史崔頓（Chris Stratton）、麥坎（David McKay）、佛格森（Caleb Ferguson）等雜魚。

沙利斯特別推薦一種增加曲球威力的技巧，就是讓直球和曲球的旋轉方式在同一條軸線上，如此就能讓打者難以辨別來球的球路，會讓兩種球種都受益。能做到這點的人不多，兩大高手分別是希爾（Rich Hill）和柯爾，希爾真的就是靠這兩顆球行走江湖，越老越俏。

曲球 80分：柯爾

曲球 30分：裴瑞茲（Martin Perez）

四、滑球

奇斯羅說，因為滑球在出手時的位置和握球，比起曲球來說更接近速球，所以球速會比曲球快，雖然有人認爲滑球的球速越快越好，但他認為在實戰中，滑球的球速慢一些，但變化的幅度更大，才是極品的滑球。

克蕭（Clayton Kershaw）的滑球以往都是大聯盟最佳，賽爾（Chris Sale）緊追在後，但這兩人近兩年都因為直球速度下降，揮臂速度也大不如前，造成滑球球威明顯退步，所以奇斯羅說，當今大聯盟最強的滑球是柯賓（Patrick Corbin）那顆，可以達到65至70分的水準。

沙利斯則強調，很難說哪一種滑球最有效，因為滑球種類很多，有像迪葛隆和韋蘭德（Justin Verlander）的強力滑球，葛雷和索羅卡（Mike Soroka）有近似曲球軌跡的大幅度滑球，還有柯賓籍克魯伯（Corey Kluber）的慢速滑球。沙利斯說，他以前聽過一個球團制服組講過，在當今大聯盟的環境，打者更積極地抓直球進攻，滑球的控球比滑球本身的球質更重要。

上述提到的Command+統計方式也有針對滑球做統計，前十名的名單非常精彩：

這份名單中有各類型的滑球，對數據派來說，還無法發展出一套有說服力的工具來評鑑，所以沙利斯認為，傳統球探目前評比滑球的方式，還是比較有效的。

滑球 80分：迪葛隆

滑球 30分：古斯曼（Kevin Gausman）

五、變速球

奇斯羅認為好的變速球有兩種，一種是來自位移，這很好判斷，而這個位移越晚發生，越能欺騙打者，而且位移越大越好，只要它不轉出好球帶，就是好球；另一種則靠混淆視聽，因為這種極品變速球，最好能做到和直球的出手動作、揮臂速度、出手點，甚至出手的手勢都一樣，就能給打者造成壓迫，無法在投手出手時判斷來的是直球還是變速球。

奇斯羅覺得麥納（Mike Minor）的變速球是當今最佳，因為他出手時把球藏得很好，而且接近本壘板時，有著很晚出現，卻急遽的移動。帕達克（Chris Paddock）和吉奧里多（Lucas Giolito）的變速球則和直球互相輝映，讓打者難以辨識，也有70分的等級。

沙利斯則說，根據數據派的分析，奇斯羅說的這兩種變速球，要靠直球來掩護的混淆派越來越式微，像葛蘭基和赫南德茲（Felix Hernandez）這種講究位移的投法是主流。根據fantasy baseball研究者Aaron Sauceda所開發出的ACES數據排名（這套系統將投手的球速、變化角度和轉速，以及打者的擊球都列入變數），沙利斯列出變速球的前十名，其中倒是兩派兼容：

兩大賽揚巨投柯爾和迪葛隆再度出現在名單中，不令人意外，但沙利斯特別舉出卡斯提歐的變速球，他使用這顆快速滑球，創造出大聯盟先發投手中最強的揮空率（48%），而能打中球的人，則有六成的機率只能打成滾地球或小飛球，壓制力超強。

變速球 80分：卡斯提歐

變速球 80分：葛雷

柯爾 田中將大 柳賢振

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