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MLB／確定晚一年進名人堂 基特沒怨言
想看洋基傳奇隊長基特（Derek Jeter）入駐古柏鎮的一刻，確定要多等一年了，名人堂今天正式宣布，由於新冠肺炎疫情影響，入駐儀式延後到2021年舉辦，這項決定也獲得基特的支持。
本屆名人堂因為基特而備受矚目，但原定在7月登場的入駐儀式因為病毒而破局，名人堂主席克拉克（Jane Forbes Clark）表示，「取消這項特別的活動，我們感到失望，但所有入選者、名人堂成員、球迷和數以百計工作人員的健康，凌駕於一切之上，我們在乎每位到訪古柏鎮的人。」
名人堂取消本屆入駐儀式，今年票選過關的基特和渥克（Larry Walker），將和2021年梯次的成員一同進入古柏鎮，入駐典禮預計於美國時間2021年7月25日登場。
儘管必須多等一年，但基特沒有怨言，「進入名人堂是份榮耀，但所有人的健康與安全才是最重要的，我尊重與支持延後今年的入駐儀式，期待在2021年與現役名人堂成員、球迷、工作人員與我的親友一起來到古柏鎮。」
有機會在明年加入基特與渥克行列的成員，包括邦茲（Barry Bonds）、克萊門斯（Roger Clemens）和席林（Curt Schilling），三人都將是十年票選資格的第九年，席林在最近一次投票已獲70%得票率，有機會在下一屆跨過75%的門檻，克萊門斯和邦茲則是逾60%得票率。
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