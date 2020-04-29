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MLB／谷歌認證本業是「油土伯」 達比修：沒錯啦
小熊日本投手達比修有在去年開設Youtube頻道，經常發表影片分享對棒球和日本文化的想法，吸引近49萬網友追蹤，今天他在推特分享截圖，網路上搜尋自己名字後，Google顯示的頭銜竟然是「Youtuber」，讓他不禁回應，「也沒錯啦。」
達比修有日前才捐出經營Youtube進帳的收益，善舉獲得各界讚賞，沒想到「網紅」名氣越來越高，甚至蓋過大聯盟投手的本業，Google搜尋引擎趁著賽季打不成，就把達比修頭銜改成「油土伯」，就連日本維基百科也跟著附和，資料介紹加註「大阪府羽曳野市出身的YouTuber」欄位。
哭笑不得的達比修有將截圖發至推特上，寫下「也沒錯啦」，這則趣味貼文在一小時內就吸引上萬網友按讚，轉貼破2000次，有人留言「被Google認證的男人」、「棒球只是興趣」、「到底哪個是本業？」等。
間違ってませんが。。 https://t.co/d8evLNowjY— ダルビッシュ有(Yu Darvish) (@faridyu) April 29, 2020
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