MLB／「此生見過最佳球員」沙胖盛讚大谷翔平

誰是心目中最厲害的棒球選手？洋基退役巨投沙巴西亞（CC Sabathia）給出令人意外的答案。擁有19年大聯盟生涯和無數名將當過隊友的他，在參加網路直播時，給了天使「二刀流」大谷翔平高度評價，「他是我這輩子看過最佳棒球員。」

沙巴西亞參加ESPN播報員魯科（Ryan Ruocco）的直播節目，兩人坐下來討論話題，當他說出大谷翔平是此生當中看過最出色的球員時，一旁的主持人不禁驚訝了一聲，「我一直都這樣說，然後別人總是笑我，但我認為是在開玩笑嗎？他可以把球打到900呎外，然後又投出99哩火球，還有誰做得到？大聯盟沒其他人可以。」

沙巴西亞過去和許多大咖球星當過隊友，包含洋基名將基特（Derek Jeter）、A-Rod（Alex Rodriguez）、李維拉（Mariano Rivera）等，也和日本傳奇鈴木一朗共事過，答案卻是選擇了只在大聯盟出賽210場的大谷翔平，可見他對於「二刀流」能力的高評價。

沙巴西亞還表示，他很高興大谷翔平選擇加盟天使，因為要是來到洋基這種球隊，肯定會被迫選擇只能投球或打球，無法完全發揮所有價值。