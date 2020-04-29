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MLB／和下一屆合辦？ 基特進名人堂儀式要等明年

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
受疫情影響，基特在夏天的名人堂典禮將改期到2021年，有可能和明年的儀式一起舉辦。 歐新社
受疫情影響，基特在夏天的名人堂典禮將改期到2021年，有可能和明年的儀式一起舉辦。 歐新社

洋基隊長基特（Derek Jeter）今年不僅要苦惱經營的馬林魚如何度過新冠肺炎疫情，就連自身的名人堂入駐儀式也面臨好事多磨，根據USA Today報導，名人堂預計在本周宣布，夏天的典禮將改期到2021年，有可能和明年的儀式一起舉辦。

一年一度的名人堂慶典原定在7月24日到26日舉行，今年更因基特的入駐儀式而備受期待，古柏鎮預估將湧進十萬人次，參與這位前洋基明星游擊手的歷史一刻，現在卻因新冠肺炎影響，不得不再等等。

名人堂傾向把入駐儀式延至2021年，會等到與合作夥伴開完會後再做最後決定，USA Today記者奈登賈爾（Bob Nightengale）推測，由於所處的紐約州正是美國疫情最嚴重的災區，直接延到明年夏天和下一屆當選者合辦儀式，似乎是合理的評估。

名人堂博物館已經關閉一個月，附近街道不再有營業的餐館或商店，也沒有行人在路上走動，先前曾表示因私人恩怨不願參加基特儀式的名人堂成員道森（Andre Dawson），現在更能大聲說話，「這是要怎樣辦？我不願見到這個情景發生，想想看那人潮，還有許多老人家前來，太冒險了。」

道森指的老人家是他的名人堂夥伴，當中有38人超過70歲之齡，包含有19人達80歲，讓這些退役名將冒著染疫風險遠道而來並不明智，道森還說，「我知道名人堂儀式對北紐約州的人來說有多重要，而且對名人堂成員來說也是喜事，但你不能在這時候集合大家，誰能去啊？」

名人堂 基特 洋基

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