MLB／最新計畫回主場閉門開打 30支球隊重劃3分區

大聯盟搶救賽季有望？「USA Today」報導，內部人士的態度在本周轉為樂觀，預計新賽季能在6月中開打，最晚不超過7月2日，不同於稍早提出的亞利桑納計畫，而是回到各自主場閉門比賽，最特別的是30支球隊將重新分成三個分區，進行每隊100場至110場的賽季。

USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）取得三位不願具名的消息來源說詞，透露大聯盟內部正在孵育新的復賽計畫，打破集中在特定幾州開打的框架，改回到各隊主場閉門比賽，而為了減少移動時造成的風險，將按照地理位置將30支球隊區分成三個分區、沒有國聯或美聯之分，不同分區之間不會進行交手。

這項提議正獲得越來越多球團支持，不過還在討論中，尚未定案，而且也還需獲得醫學專家認可，並先讓所有球員進行新冠肺炎普篩，才能夠在非隔離的狀態下，留在各自主場開戰，不需和家人分隔兩地。

大聯盟也考量到傳統，將過往具有話題性的宿敵對決保留在同個新分區中，東區裡包含洋基、紅襪、大都會、國民、金鶯、費城人、海盜、藍鳥、光芒和馬林魚，西區則有道奇、天使、巨人、運動家、教士、響尾蛇、洛磯、遊騎兵、太空人和水手，中區內建小熊、白襪、釀酒人、紅雀、皇家、紅人、印地安人、雙城、勇士和老虎。

其中一名消息來源信誓旦旦說道，「會有賽季的，只是和我們以前看過的不一樣，但沒關係，至少還是個賽季。」