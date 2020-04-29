快訊

520人事調整 我國將出現史上首位女性駐美代表？

香港風暴將至：瘟疫中被提前的「一國兩制終局」？

MLB／最新計畫回主場閉門開打 30支球隊重劃3分區

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

大聯盟搶救賽季有望？「USA Today」報導，內部人士的態度在本周轉為樂觀，預計新賽季能在6月中開打，最晚不超過7月2日，不同於稍早提出的亞利桑納計畫，而是回到各自主場閉門比賽，最特別的是30支球隊將重新分成三個分區，進行每隊100場至110場的賽季。

USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）取得三位不願具名的消息來源說詞，透露大聯盟內部正在孵育新的復賽計畫，打破集中在特定幾州開打的框架，改回到各隊主場閉門比賽，而為了減少移動時造成的風險，將按照地理位置將30支球隊區分成三個分區、沒有國聯或美聯之分，不同分區之間不會進行交手。

這項提議正獲得越來越多球團支持，不過還在討論中，尚未定案，而且也還需獲得醫學專家認可，並先讓所有球員進行新冠肺炎普篩，才能夠在非隔離的狀態下，留在各自主場開戰，不需和家人分隔兩地。

大聯盟也考量到傳統，將過往具有話題性的宿敵對決保留在同個新分區中，東區裡包含洋基、紅襪、大都會、國民、金鶯、費城人、海盜、藍鳥、光芒和馬林魚，西區則有道奇、天使、巨人、運動家、教士、響尾蛇、洛磯、遊騎兵、太空人和水手，中區內建小熊、白襪、釀酒人、紅雀、皇家、紅人、印地安人、雙城、勇士和老虎。

其中一名消息來源信誓旦旦說道，「會有賽季的，只是和我們以前看過的不一樣，但沒關係，至少還是個賽季。」

大聯盟 大都會 勇士

延伸閱讀

韓職／若轉播談成 美國網友民調逾八成有收看意願

MLB／打槍亞利桑那計畫 芝加哥市長稱7月前能閉門開打

MLB／沒比賽好無奈 亞瑞納多：每天都在思念棒球

MLB／政治名嘴買球票招待醫護 洋基加碼再送500張

相關新聞

MLB／A-Rod買大都會傳找蔡明興金援 富邦不予評論

富比世雜誌昨天報導，洋基隊前球星A-Rod欲收購美職大都會隊，集資對象找上台灣富豪，富邦金控董事長蔡明興被點名，由於富邦旗下同時橫跨棒、籃球兩大運動產業，引發外界聯想，但富邦悍將隊與金控口徑一致：「對市場傳言，不予評論。」

MLB／最新計畫回主場閉門開打 30支球隊重劃3分區

大聯盟搶救賽季有望？「USA Today」報導，內部人士的態度在本周轉為樂觀，預計新賽季能在6月中開打，最晚不超過7月2...

A-Rod傳邀蔡董買球隊 富邦金表示不予評論

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）近日傳出和未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）欲買下大都會隊的消息，富比世昨（28）日報導指出，兩人找上台灣的百萬富豪當金主，那個人正是富邦金控董事長蔡明興，也就是中職富邦悍將領隊蔡承儒之父。

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）近日傳出和未婚妻珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）欲買下大...

MLB／打槍亞利桑那計畫 芝加哥市長稱7月前能閉門開打

繼昨天紐約州長古莫（Andrew Cuomo）鬆口大聯盟有望在夏天回歸後，今天有更多地方政府暗示有機會將體育賽事解禁，包...

MLB／沒比賽好無奈 亞瑞納多：每天都在思念棒球

洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）透過電話訪談，詳細描述近期生活樣貌，反映出大聯盟球員沒比賽可打的無奈...

MLB／政治名嘴買球票招待醫護 洋基加碼再送500張

為了獎勵在前線對抗新冠肺炎的醫護人員，美國福斯新聞網名嘴漢尼提（Sean Hannity）在推特上宣布，買下500張洋基...

MLB／天使總管透露復健近況 投手大谷進度達八成

日本「二刀流」大谷翔平趁著新冠肺炎疫情續留在美國復健，已經進行完TJ手肘韌帶置換手術一年半的他，現在每周進行兩次牛棚練投...

MLB／曾表示今年賽季打不成 普伊格就快和巨人簽約

儘管曾表示不相信今年還會有賽季，「古巴野馬」普伊格（Yasiel Puig）現在傳出就快告別自由球員身分，根據大聯盟記者...

麥尼爾領頭年輕好手輩出 大都會組成最強外野

提到大都會，首先會想到的多半是上一季改寫新人全壘打紀錄外加一座全壘打大賽冠軍的新生代巨砲阿隆索（Pete Alonso），以及前年防禦率1.70創五十年來新低卻悲情到只拿下10勝9敗，幸好最後記者用賽

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10

挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能

熱門新聞

MLB／A-Rod邀台灣富豪合買大都會 富比世爆金主是富邦

NBA／登門拖羅德曼去練習 紀錄片導演：喬丹抓他鼻環

NBA／葛登寫歌諷灌籃9分 韋德幽默以對

NBA／無緣參與喬丹巔峰 楊恩看紀錄片驚呼連連

NBA／轉述張伯倫發言 湯瑪斯再公開虧喬丹

NBA／憶當年和柯爾要簽名 湯普森：他擺架子

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。