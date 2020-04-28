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MLB／打槍亞利桑那計畫 芝加哥市長稱7月前能閉門開打

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
今天有更多地方政府暗示有機會將體育賽事解禁，大聯盟很可能不會採取亞利桑那計畫。 法新社
今天有更多地方政府暗示有機會將體育賽事解禁，大聯盟很可能不會採取亞利桑那計畫。 法新社

繼昨天紐約州長古莫（Andrew Cuomo）鬆口大聯盟有望在夏天回歸後，今天有更多地方政府暗示有機會將體育賽事解禁，包含德州州長亞伯特（Greg Abbott）和芝加哥市長賴特福特（Lori Lightfoot）都放軟姿態。

亞伯特今天宣布德州禁足令即將在4月底解除，實施第一階段復工，「我們不希望看到解封後又再度關閉，第一階段將從5月1日起上路，如果我們能控制住病毒傳播，最快在5月18日進入第二階段。」

亞伯特補充說明，5月起民眾可以開始從事戶外運動，不過群聚人數上限只有四人，意謂著棒球、籃球等賽事仍在列管範圍中，暫時無法開打。

賴特福特同樣在今天釋出訊息，「我能想見今年夏天棒球重回到芝加哥嗎？答案是肯定的，但會不會閉門打？我想大概是。」

礙於芝加哥新冠肺炎確診病例還在上升中，賴特福特坦言，距離重新開放小熊和白襪球場仍有一段距離，不過她也打槍了大聯盟集中在亞利桑那州打所有比賽的提案，「如果要打，應該要在各隊自己的主場，很有可能是閉門比賽，最晚期限是7月1日。」

大聯盟 棒球 小熊

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