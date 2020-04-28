MLB／沒比賽好無奈 亞瑞納多：每天都在思念棒球

洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）透過電話訪談，詳細描述近期生活樣貌，反映出大聯盟球員沒比賽可打的無奈，直呼「我每天都在思念棒球。」

亞瑞納多回憶過往在賽季每天的例行公事，包含在丹佛的公寓吃早餐，然後看比賽重播，檢視自己的打席，再聽個音樂出發到球場；不過現在卻無處可去，還得提醒自己保持正面態度，別忘了自己還是個棒球選手，曾打出全壘打。

亞瑞納多現在回到加州住所，和兄弟、朋友一起在倉庫玩玩球，其中一人正是NBA球星湯普森（Klay Thompson）的弟弟T‧湯普森（Trayce Thompson），四個人輪流投球、打擊，沒輪到的只能戴著手套坐在一旁乾瞪眼，而且不忘離得遠一些以保持安全距離，「這些人都是我信得過的，但還是要小心，要注意不能擊掌或碰觸到他們，感覺真的很怪。」

亞瑞納多的心思全回到洛磯主場，懷念著進影像播放室，和隊友討論打擊，然後上場練習，在座位上邊吃飯邊給記者採訪，「老實說，有時候我真的有躲媒體，不過現在我真希望球隊贏球，而且我能有所貢獻，可以被媒體訪問，真驚訝自己竟然懷念這些事。」

亞瑞納多也透露現況最煎熬的，是看不到這一切的盡頭，「我每天都想念棒球，沒有一天例外，每天都希望聽到我們能打球了，棒球選手就像很多運動員一樣，對比賽上癮，當我看著影片，就能抓回感覺，沒想到那卻已是一年前的事。」