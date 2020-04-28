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MLB／政治名嘴買500張球票招待醫護 洋基加碼再送500張

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導

為了獎勵在前線對抗新冠肺炎的醫護人員，美國福斯新聞網名嘴漢尼提（Sean Hannity）在推特上宣布，買下500張洋基門票，準備招待這些抗疫英雄在生活步回正軌後進場看球，他也表示洋基球團跟進加碼，再捐出另外500張。

美國名人在推特上掀起「CombatCovid19challenge」活動，在疫情當下收集群眾力量發揮正面影響力，漢尼提接受同事點名挑戰，立刻打電話向洋基下訂單，寫道，「我接受這挑戰，打電話給我朋友、洋基總裁拉文（Randy Levine），替紐約的醫護英雄們買了500張門票，拉文和老闆史坦柏瑞納（Hal Steinbrenner）馬上再捐出500張。」

漢尼提交棒任務，點名美國總統川普（Donald Trump）的二兒子艾瑞克（Eric Trump）和媳婦賴拉（Lara Trump）接下挑戰。

因為美國疫情終點未明，大聯盟無法拍板新賽季何時能開打，不過近來有越來越多跡象，顯示賽季開打可以預期，ESPN知名記者帕森（Jeff Passan）也在今天發表文章，綜合許多線索後給出結論，認為棒球即將回歸，然而以何種形式進行未定，閉門比賽仍有相當大的機率。

洋基 大聯盟 棒球

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