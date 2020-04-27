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MLB／天使總管透露復健近況 投手大谷進度達八成
日本「二刀流」大谷翔平趁著新冠肺炎疫情續留在美國復健，已經進行完TJ手肘韌帶置換手術一年半的他，現在每周進行兩次牛棚練投，天使總管艾普勒（Billy Eppler）在廣播節目中表示，目前進度已達80％至85％。
大聯盟新賽季因美國爆發新冠肺炎而停擺，大谷翔平沒回到家鄉日本，而是留在天使陣營中，繼續手肘復健行程，艾普勒今天透露，「他已經能夠進牛棚了，約一周兩次，沒什麼特別的強度，大概一次投個35顆左右，恢復程度大約80％至85％，但我想最近會拉高頻率，都快5月了。」
大谷翔平下一步得試投實戰打擊練習，但隨著政府禁足令尚在實施，要如何安排打者陪練，讓天使感到傷腦筋，艾普勒表示，「如果禁足令到時還有的話，我們得試著想出壓線的方法。」
大谷翔平前年10月手肘韌帶動置換手術，今年原本打算以指定打者的身分開季，一邊進行投手復健，等到5月中再解禁「二刀流」，沒想到大聯盟因疫情停工，如今賽季重啟時，就有機會展現投打雙棲的身手。
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