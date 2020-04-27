MLB／曾表示今年賽季打不成 普伊格就快和巨人簽約

儘管曾表示不相信今年還會有賽季，「古巴野馬」普伊格（Yasiel Puig）現在傳出就快告別自由球員身分，根據大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）透露，他幾乎要和巨人簽下合約，而且附帶一年選擇權。

和古巴棒球協會關係良好的羅梅洛在推特上表示，有消息來源向他透露，普伊格接近和巨人達成協議，雖然合約的數字未明，但確定會外帶一年的選擇權，而雙方還不想發布消息的原因，是因為還在等大聯盟訂立賽季歸期。

在新冠肺炎疫情關閉大聯盟運作之前，普伊格收到數家球團報價，馬林魚是其中之一，但因金額太低婉拒，而巨人也早在去年冬天就多次向他表達興趣，但由於已經重新簽回潘斯（Hunter Pence），外野空間所剩不多，是否還要花錢增添人手成為考量。

等待新東家的空檔，普伊格曾坦言並不心急，因為目前全球都籠罩在新冠肺炎疫情風波下，不認為大聯盟能在今年復賽，還說，「這完全比我沒有球隊還糟。」

巨人簽下普伊格相當合理，總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）過去就曾和他在道奇相處過六年，和這位古巴外野手並不陌生。

另外值得一提的是，有記者認為普伊格原本認為今年賽季打不成，現在卻改變心意想簽約，可能代表有內部消息，大聯盟或許近期會做出新賽季宣布。