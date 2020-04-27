MLB／洋基今夏有望重返紐約閉門比賽 州長：我也愛看

洋基今年重返洋基球場比賽似乎看到一絲曙光，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）今天在簡報時透露，有望在今年夏天，迎接職業運動重返，在不開放球迷的情況下閉門比賽，「沒有觀眾進場時能怎麼做？無法賣票可以怎樣操作經濟效益？要有創造力一點，試著去想出辦法。」

紐約州是美國新冠肺炎疫情重災區，確診病例超過27萬，其中15萬集中在紐約市，總共造成16萬以上死亡人數，成為美國本土最慘重疫區。

不過古莫表示，他可以想見夏天到來時，洋基和大都會在主場進行閉門比賽，「我們想把體育賽事帶回來，讓民眾有節目可以在電視前收看，如果球員跟在家裡比起來，可以拿到多一點薪水，老闆們也可以比完全停工時多一點營收，那為什麼不呢？我自己也愛看啊。」

古莫透露他曾和職業運動老闆們討論過，不過拒絕透露對方身分，只強調球團失去票房收入，希望能靠著轉播權利金得到一些進帳，「我必須為他們挺身而出，他們的財務分析指出，有收入總比沒收入好，而且球員們也願意協商減少薪資。」