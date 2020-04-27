麥尼爾領頭年輕好手輩出 大都會組成最強外野

提到大都會，首先會想到的多半是上一季改寫新人全壘打紀錄外加一座全壘打大賽冠軍的新生代巨砲阿隆索（Pete Alonso），以及前年防禦率1.70創五十年來新低卻悲情到只拿下10勝9敗，幸好最後記者用賽揚獎還他公道的巨投狄葛隆（Jacob deGrom）。確實在這對投打領軍下，大都會去年不但贏得86勝，而且直到例行賽最後一週都有機會拿下第二外卡。

但大都會能在一級戰區的國東強敵環伺下打出如此傑出的戰績，靠的不僅僅是這一投一打，三位年輕主力外野手麥尼爾（Jeff McNeil）、康佛托（Michael Conforto）及戴維斯（J.D. Davis）同樣功不可沒。去年一整季他們出賽424場總計擊出78支全壘打，為大都會攻進238分，而且三人的OPS都在.850以上。靠這三人的「掩護射擊」，阿隆索才得以打進國聯第三多的120分打點，並且讓大都會在陣中兩大球星——外野手塞佩達斯（Yoenis Cespedes）整季缺陣、透過重磅交易換來的二壘手卡諾（Robinson Cano）受傷兼表現不佳下，團隊得分還能從前年只有676分，大幅進步到上一季的791分——不但在國聯排名前段班，而且是他們2008年以來的新高。

其中年紀最大資歷卻最淺、球齡還不到一年半的麥尼爾打出最高的.916 OPS，也是上季除了阿隆索及狄葛隆之外唯一入選明星賽的大都會球員。綽號「松鼠」的麥尼爾選秀會第12輪才被選上，而且長打能力欠佳（他在小聯盟前五季打了1274個打數，只擊出9發全壘打），再加上升上2A後又不斷受傷，原本並不被看好有機會能在大聯盟大放異彩。沒想到在農場苦熬五年後，麥尼爾突然在前年有了飛躍性的成長。不但在2A及3A打出高達1.028的OPS，連長打火力也一發不可收拾——339個打數就轟出19發全壘打，而且過往的招牌打擊本領——高打擊率（.348）及選球能力（保送三振分別是36及42次）又更上一層樓，這才使得大都會高層決定在七月底將這位已年滿26歲的「老新人」拉上大聯盟。

麥尼爾(左)在去年球季多數時間是擔任開路先鋒，打第一棒時的上壘率高達.384，讓在第三棒的菜鳥阿隆索(右)一直有很好的的打點機會，整季打出120分打點！ 歐新社資料照片

接下來兩個月擔任先發二壘手的麥尼爾打擊威力絲毫不減，頭一年雖僅出賽63場，但.329的打擊率外加.852的OPS竟也讓他在新人王票選中獲得一票肯定。去年由於大都會在休賽季換來水手明星二壘手卡諾，頓失先發位置的麥尼爾成了三壘及左外野兩頭跑的工具人。但他火熱的打擊表現並未因此有任何減退，先是在四月打出.370的高打擊率，明星賽前更以.349領先國聯群雄。可惜下半季一連串傷勢導致表現有所下滑，但麥尼爾最終仍擊出23發全壘打，而且打擊率（.318，第四）、上壘率（.384，第8）、二壘打（38支，第5）都躋身國聯前十。

升上大聯盟後，麥尼爾的攻擊模式有了不小的轉變。過去小聯盟時期他屬於更常耐心等球不積極揮大棒的安打型打者，升上大聯盟後的麥尼爾卻成了「球來就打」的最佳代言人。去年他出棒的比例是全大聯盟第一，高達59.9%。不過麥尼爾可不是盲目追著球打，因為他的好球帶出棒率也是第一（85.0%），但揮棒落空率仍能保持在聯盟平均以下。有了這位打擊脫胎換骨的開路先鋒加盟（去年麥尼爾擔任第一棒共92場），大都會進攻火力自是提昇不少。

去年一月才被太空人交易到大都會的戴維斯打擊型態與麥尼爾大不相同，但在來到大都會之前也同樣苦無表現機會。戴維斯從小聯盟開始就以長打見長，五個球季下來共擊出105發全壘打及126支二壘打，長打率高達.521。但主要守三壘的他由於有超新星布萊格曼（Alex Bregman）擋在前面，升上大聯盟前兩季並沒有太多上場機會。來到大都會後，三壘位置原本也有老將弗瑞茲爾（Todd Frazier）卡著，但弗瑞茲爾在春訓拉傷腹肌，戴維斯意外獲得開季出任先發三壘手的寶貴機會。而他也確實把握住這個機會，在四月份打出.302/.405/.508的高水準成績。因此在弗瑞茲爾傷癒復出後，大都會選擇將他留在場上改出任左外野。整季下來戴維斯擊出22發全壘打並有.895的OPS。

2017年入選明星賽的康佛托是大都會近年來表現最穩定的砲手，也是阿隆索到來之前唯一土生土長的強打者。跟前兩位隊友相比，康佛托的職棒生涯顯得順遂許多。2014年第一輪第十順位被大都會選上後，隔年七月康佛托就被升上大聯盟擔任先發左外野手，而且生涯第二戰就出現單場四安打。這一年大都會力克道奇、橫掃小熊打進世界大賽，連帶使得康佛托成為史上第三位打過少棒、大學及大聯盟冠軍賽的球員。前兩輪季後賽沒有太多表現的康佛托更在世界大賽第五戰擊出兩發全壘打，成為自1996年瓊斯（Andruw Jones）以來第一位在世界大賽單場雙響砲的新人。

大都會中外野手康佛托近3季打出88支全壘打與242分打點，很有機會在今年再創巔峰。 歐新社資料照片

被寄予厚望的康佛托在隔年碰到瓶頸，但也很快就走出低潮，之後每一年全壘打、保送、甚至是跑壘都不斷進步。去年他擊出生涯新高的33發全壘打，也成為國聯三大球星葉力奇（Christian Yelich）、貝林格（Cody Bellinger）及哈波（Bryce Harper）之外打擊最強的右外野手。

去年大都會外野手的綜合進攻數據wRC+ 117在國聯高居第二僅輸給道奇，wOBA .344也排到第四，僅次於釀酒人、道奇及國民三隊。但跟靠兩大MVP葉力奇、貝林格及新生代球星索托（Juan Soto）一人拉抬成績的三隊相比，大都會的外野陣容顯得更為平均，而且清一色都是二十七、八歲猶在當打之年的青壯期。除此之外，大都會陣中還有前年OPS高達.886，可惜去年因頸傷缺賽大半季的外野手尼莫（Brandon Nimmo），以及前兩年表現頗為掙扎、上季大有進步的頭號代打史密斯（Dominic Smith），整體外野戰力可說十分完整。

大都會另一名外野手尼莫上季因傷只出賽69場，打擊方面也因此陷入低潮，不過他在今年春訓表現不差，讓大都會外野形成良性競爭。 歐新社資料照片

當然，大都會外野不是沒有隱憂。這些年輕外野手的守備都不算一流，大多只能被分派到左右外野。過去一向以守備見長的中外野手拉加雷斯（Juan Lagares）由於去年打擊表現跌到生涯最低點，季後不獲續約已改投教士。未來中外野勢必得由尼莫頂上，能守三壘的麥尼爾及戴維斯可能又會因此外野三壘兩頭跑。不過年輕就是本錢，這批以麥尼爾為首的外野手若能保持過往的好表現並繼續進步，很可能在近期就會成為全大聯盟實力最雄厚的外野陣容。