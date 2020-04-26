快訊

中職／朱育賢8戰8轟 日媒：要來日職嗎？

不斷更新／林森北路錢櫃失火20多人受困 1人無生命跡象急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／亞利桑那計畫升級版 知名記者推12州開打也行

聯合報 / 記者吳敏欣／即時報導
亞利桑那計畫升級版，知名記者推12州開打也行。 歐新社
亞利桑那計畫升級版，知名記者推12州開打也行。 歐新社

大聯盟亞利桑那計畫出現升級版，The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）在電視節目上建議，為了提升新賽季開打的機率，官方應該將比賽區域提升至三州、五洲甚至12洲，可以觀察有多少州政府願意配合。

大聯盟受制於美國新冠肺炎疫情延燒而遲遲無法開季，讓官方考慮「功能性隔離」，提出30支球隊集中在亞利桑那州比賽的方案，獲得兩極評價。

近日大聯盟再提出三州計畫，除了亞利桑那州外，德州和佛州也列入選項，不過羅森索認為，應該開放更多州投入，只要州政府願意對疫情做出配套措施並提供商業合作，就算分布12州開打也行。

羅森索透露，現在仍有多數球團老闆表達支持開打的意願，希望今年能有比賽進行，所以仍在腦力激盪，尋求推動賽季的方法，只有閉門戰是不可避的選項。

大聯盟

延伸閱讀

MLB／油土伯副業有成 達比修捐出百萬收益

中職／兄弟棒打悍將 MLB記者恭喜寫難得紀錄

MLB／歐提茲爆每隊都用影像室 達比修：小熊就沒有

MLB／官網評比近20年新人王 一朗第4、大谷第7

相關新聞

MLB／亞利桑那計畫升級版 知名記者推12州開打也行

大聯盟亞利桑那計畫出現升級版，The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）在電視節目上建議，為了...

MLB／歐提茲爆每隊都用影像室 達比修：小熊就沒有

紅襪因為比賽中進入影像重播室，被指控偷暗號作弊，日前被大聯盟懲處，紅襪退役球星歐提茲（David Ortiz）對此很有意...

MLB／在家難以備戰 紅襪游擊手：還會有賽季嗎？

大聯盟何時能度過新冠肺炎疫情且開打？沒人能給答案，已經回到家鄉阿魯巴島的紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts...

MLB／官網評比近20年新人王 一朗第4、大谷第7

大聯盟官網針對近20年新人王得主進行排名，第一名毫無意外的頒給天使強打楚奧特（Mike Trout），已經退役的日本球星...

MLB／停賽也沒閒著 鮑爾貼兒時照酸太空人

向來嘴巴修理太空人不遺餘力的紅人投手鮑爾（Trevor Bauer），在賽季因疫情停歇的日子裡也沒閒著，今天貼出兒時照片...

MLB／江少慶加兩位開刀隊友 老虎基地剩3人留守

全美仍壟罩在新冠肺炎風暴之下，大聯盟各隊也正經歷以往不曾見過的光景，球員各自居家避疫，老虎位於佛羅里達的春訓基地，目前仍...

MLB／柯拉禁令只到今年 可能率波多黎各出征經典賽

紅襪偷暗號裁決出爐，已經離職的前教頭柯拉（Alex Cora）正式遭到聯盟處分禁賽到今年賽季結束，現在他有望一解禁就找到...

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10

挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能

胡金龍大聯盟兩轟苦主 後來都成了百勝級強投

還記得2007年嗎？當時中信鯨隊和誠泰Cobras仍健在，中華職棒是如今回不去的六隊光景，陳金鋒與布雷輪番煙火秀...種種畫面歷歷在目，驀然回首已是恍如隔世。那年的太平洋另一端，王建民靠著沉重伸卡球叱

小熊、紅襪百年球場同日開幕 420獨具歷史意義

肆虐全球的病毒疫情造成各大運動賽事全面停打，一向被美國人視為「國家娛樂」（National Pastime）的大聯盟棒球自也不能例外。如果疫情始終不見消減，今年更有可能成為美國自國家聯盟在1876年創

身為民權鬥士的超強打者 羅賓森有五個驚人數據

今天是美國時間四月15日。從2004年起，在大聯盟的行事曆上，這個日子都被定義為「傑奇・羅賓森日」（Jackie Robinson Day），目的是為了紀念打破大聯盟種族藩籬的開創性黑人球星羅賓森（J

熱門新聞

NBA／遭格林質疑出手選擇 湯普森：他們付錢讓我投籃

NBA／絕不向喬丹投降 米勒：碰到就揍他

中職／朱育賢獵獅大進補 最速八轟創紀錄

中職／統一洋投向加媒讚台灣防疫 慶幸還能打球養家

中職／又被朱育賢一棒擊沉 林岳平：閃也沒用

中職／足球迷愛上統一獅 英國獅迷全台跑透透

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。