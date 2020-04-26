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MLB／亞利桑那計畫升級版 知名記者推12州開打也行
大聯盟亞利桑那計畫出現升級版，The Athletic網站記者羅森索（Ken Rosenthal）在電視節目上建議，為了提升新賽季開打的機率，官方應該將比賽區域提升至三州、五洲甚至12洲，可以觀察有多少州政府願意配合。
大聯盟受制於美國新冠肺炎疫情延燒而遲遲無法開季，讓官方考慮「功能性隔離」，提出30支球隊集中在亞利桑那州比賽的方案，獲得兩極評價。
近日大聯盟再提出三州計畫，除了亞利桑那州外，德州和佛州也列入選項，不過羅森索認為，應該開放更多州投入，只要州政府願意對疫情做出配套措施並提供商業合作，就算分布12州開打也行。
羅森索透露，現在仍有多數球團老闆表達支持開打的意願，希望今年能有比賽進行，所以仍在腦力激盪，尋求推動賽季的方法，只有閉門戰是不可避的選項。
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