MLB／歐提茲爆每隊都用影像室 達比修：小熊就沒有

紅襪因為比賽中進入影像重播室，被指控偷暗號作弊，日前被大聯盟懲處，紅襪退役球星歐提茲（David Ortiz）對此很有意見的表示，「這並不公平，因為現在聯盟裡每隊都是這麼做。」

媒體爆料，在2018年世界大賽封王的紅襪，使用影像重播室竊取對手投捕暗號；現在大聯盟給出審判，剝奪明年選秀會的第二輪指名權，並禁賽影像重播室主管瓦金斯（J.T. Watkins）一年。

歐提茲今天接受電視秀視訊連線訪問，表達對前東家的不捨，並且將砲火對準外界，「你處罰一個影像室的人，只因為他看了捕手比了什麼，速球、滑球、變化球或變速球，然後告訴球員去場上應用，這件事每隊都在做，我不認為這叫作弊。」

歐提茲還說，太空人在2017年爆發偷暗號醜聞，隔年拿到世界大賽冠軍的紅襪成為被檢視的對象，「基本上，這根本是不同情況，紅襪只是做了現在聯盟裡每隊都在做的事，我認爲這個懲罰並不公平。」

對於歐提茲的「地圖炮」，小熊日本投手達比修有並不認同，不僅在推特上轉貼新聞，還寫下評論，「他說每個人都這麼做，但是小熊真的沒有啊。」