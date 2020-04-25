MLB／在家難以備戰 紅襪游擊手：還會有賽季嗎？

大聯盟何時能度過新冠肺炎疫情且開打？沒人能給答案，已經回到家鄉阿魯巴島的紅襪游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）在接受雜誌訪問時直呼，「這段時間太瘋狂了，我們甚至不知道是否還會有賽季。」

在紅襪春訓營喊停後，荷蘭籍的波賈茲飛回加勒比海小島阿魯巴和家人相聚，利用紅襪隊提供的器具維持自主訓練，甚至為了遵守社交距離，跑到無人的沙灘上練習，他說，「我不想成為什麼事都不做的人，等到他們告知你球季要開打了，才發現自己的進度落後他人，就心理上而言，要一直保持體態的確很難。」

大聯盟傳出有意在亞利桑那州集合30支球隊，採取功能性隔離的方法閉門開打，引來不少球員批評，表達不願和家人分開近半年，不過波賈茲倒不在意，16歲就以國際自由球員和紅襪簽約的他認為，對於拉丁美洲或其他國家的球員來說，離鄉背井或拋下家人打球，並不是新鮮事。

在這一個多月來的大半時間只能在家打電動或玩骨牌，波賈茲坦言已經有點快發瘋，「我當然想打球，但現在情勢嚴峻，我知道這情況不能開玩笑，老實說，現況實在很難做準備，因為根本不知道季賽還會打嗎，不像在休賽季，自主訓練是放眼在隔年2月的報到日，清楚自己是為了特定的日子而準備，但現在什麼都沒有。」