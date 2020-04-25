MLB／官網評比近20年新人王 一朗第4、大谷第7
大聯盟官網針對近20年新人王得主進行排名，第一名毫無意外的頒給天使強打楚奧特（Mike Trout），已經退役的日本球星鈴木一朗位居第四，「二刀流」同胞後輩大谷翔平則站上第七名。
誰是2000年以來最強的新人王？楚奧特當之無愧的排在40人之首，作家派崔洛（Mike Petriello）還說這是個簡單的選擇，因為當年僅20歲的他，在2012年的菜鳥年就擁有10.1的WAR值，締造大聯盟史上最高，只差一次盜壘就能達成30轟、50盜的里程碑，也難怪後來能在年紀輕輕時囊括三屆美聯MVP。
排在第二的是洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），2017年以52轟打響名號，刷新菜鳥全壘打紀錄，有人甚至認為賈吉應該獲頒該年的美聯MVP，而非捲入太空人偷暗號弊案的為亞土維（Jose Altuve）。
第三名則是「火星人」普荷斯（Albert Pujols），2001年以紅雀超強工具人的身分出道，3成29打擊率外帶37轟，比下奧斯沃特（Roy Oswalt）、羅林斯（Jimmy Rollins）與唐恩（Adam Dunn）等勁敵，收穫國聯新人王。
同為2001年的得獎者，美聯新人王鈴木一朗在這項排名位居第四，在跨海挑戰大聯盟的第一年，他就以3成30打擊率、242支安打，助水手笑納116勝賽季，同年包辦美聯MVP。
在鈴木一朗之後再度拿到大聯盟新人王的日本球員大谷翔平，則被評為第七名。大谷不惜捨棄百萬美元價碼，在2018年提前以「二刀流」之姿進軍大聯盟，掀起空前話題，最後也繳出防禦率3.31、22轟投打俱佳的成績單，擠下洋基新秀安都哈（Miguel Andujar），榮獲美聯最佳新人獎。
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