MLB／停賽也沒閒著 鮑爾貼兒時照酸太空人

向來嘴巴修理太空人不遺餘力的紅人投手鮑爾（Trevor Bauer），在賽季因疫情停歇的日子裡也沒閒著，今天貼出兒時照片，身上的少棒球衣隊名就是「Astros」，帶球迷回味「太空人不作弊的時光」。

鮑爾的嘴上功夫不輸投球，一直都是砲轟太空人作弊事件的頭號大將，他在今天透過推特貼出自己的兒時照片，乍看模樣可愛，但暗藏其他故事。

鮑爾留言寫著，「用這張舊照片與大家分享寶寶鮑爾，那是太空人不需要靠作弊贏球的日子，沒別的意思喔！」照片中的小鮑爾，身上的球衣少棒隊名就是太空人。

嘴上說沒別的意思，但不意外引起網友熱烈回應，有人留言請他繼續開砲，「因為大聯盟讓太空人太好過了」，也有人寫著「包爾主席」，揶揄大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）輕判太空人。