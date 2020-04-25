快訊

負責押運軍貨物列車！發燒台鐵車長一採陰性若確診恐殃及軍方

衰捲羅志祥風波！郭采潔深夜突發文「準備開告」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／江少慶加兩位開刀隊友 老虎基地剩3人留守

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

全美仍壟罩在新冠肺炎風暴之下，大聯盟各隊也正經歷以往不曾見過的光景，球員各自居家避疫，老虎位於佛羅里達的春訓基地，目前仍有三人留守，除了兩人是因進行TJ韌帶置換手術復健中外，另一人就是來自台灣的江少慶

原本該在3月27日展開的2020年球季，因為疫情無限期推遲，球員各自返家，不少台灣旅美球員也都早已搭機返台，枯等下一步消息，如何在離隊的狀態下維持訓練，成為球員的最大課題。

也有球員選擇留守春訓基地，江少慶就是其一，他在去年世界12強棒球賽投出身價，與老虎簽下小聯盟合約，決定再拚走完上大聯盟的最後一步，已在春訓演出兩場好投，吸引教練團目光，被視為搶進開季名單的大黑馬，現在因疫情暫時擱置美夢，仍選擇留在基地練功。

「底特律自由報」刊載老虎球員近況，春訓基地目前只剩三名球員，富爾默（Michael Fulmer）和溫茲（Joey Wentz）都在去年進行TJ手術，留在基地繼續復健課表，江少慶也決定不飛回台灣，留在美國按表操課，日前也透過臉書貼出牛棚練投影片。

留守基地的休息室經理施梅克（Jim Schmakel），有時會見到三人都在，也有時全都沒來，但無論多少人在場，都謹守保持6呎以上的安全社交距離。

在空蕩蕩的春訓基地裡，施梅克笑說自己每天好像做了很多事情，卻又好像什麼都沒做，他穿梭在走廊間，有時在休息室裡，有時在儲藏間裡，整理著過去十年來堆疊的文件，「我今天做了什麼呢？我做了很多事情，但有可能沒什麼意義。」

江少慶 老虎 大聯盟

延伸閱讀

MLB／江少慶留美避疫情 自主訓練狂飆火球

MLB／獲邀大聯盟春訓能申請補助款 胡智為符合資格

MLB／新賽季擬開季擴編29人 有利旅美球員卡位

MLB／有望卡位老虎牛棚 江少慶不排斥任何角色

相關新聞

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10

MLB／官網評比近20年新人王 一朗第4、大谷第7

大聯盟官網針對近20年新人王得主進行排名，第一名毫無意外的頒給天使強打楚奧特（Mike Trout），已經退役的日本球星...

MLB／停賽也沒閒著 鮑爾貼兒時照酸太空人

向來嘴巴修理太空人不遺餘力的紅人投手鮑爾（Trevor Bauer），在賽季因疫情停歇的日子裡也沒閒著，今天貼出兒時照片...

MLB／江少慶加兩位開刀隊友 老虎基地剩3人留守

全美仍壟罩在新冠肺炎風暴之下，大聯盟各隊也正經歷以往不曾見過的光景，球員各自居家避疫，老虎位於佛羅里達的春訓基地，目前仍...

MLB／柯拉禁令只到今年 可能率波多黎各出征經典賽

紅襪偷暗號裁決出爐，已經離職的前教頭柯拉（Alex Cora）正式遭到聯盟處分禁賽到今年賽季結束，現在他有望一解禁就找到...

MLB／道奇92歲傳奇播報員跌倒住院 自嘲頭部滑壘

在美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊史占有重要地位的92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在自家跌倒，目前在醫...

MLB／遊騎兵開第一槍 預告員工5月中後可能砍薪

大聯盟開打日還看不到影子，各隊勒緊褲帶，遊騎兵開第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前，且預告若需要進行調薪共體時...

MLB／紅襪偷暗號獲輕判 洋基教頭：相信調查結果

大聯盟昨天公布紅襪2018年偷暗號懲處，僅一位職員、一支第二輪選秀籤遭殃，無任何教練與球員受罰，是否懲處過輕？洋基總教練...

MLB／金鶯本世紀強投 美媒點名陳偉殷

大聯盟本季賽事不知何時開打，美國媒體ＮＢＣ運動網昨天回顧金鶯隊本世紀強投，從近廿年先發投手找出最具代表性的七人，旅美左投陳偉殷也在其中；ＮＢＣ指出，金鶯近年能夠投得像樣的投手不多，陳偉殷符合球隊需求。

MLB／整季閉門開打 洋基總裁：不切實際

大聯盟在疫情中求生存，尋求各種可能讓賽季開打的方案，但洋基總裁拉文（Randy Levine）對全季閉門開打投下反對票，...

挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能

小熊、紅襪百年球場同日開幕 420獨具歷史意義

肆虐全球的病毒疫情造成各大運動賽事全面停打，一向被美國人視為「國家娛樂」（National Pastime）的大聯盟棒球自也不能例外。如果疫情始終不見消減，今年更有可能成為美國自國家聯盟在1876年創

熱門新聞

中職／美媒分析統一智取兄弟跑者 意外引道奇大物留言

NBA／柯爾曾和喬丹爆全武行 被打到黑青反獲信任

NBA／忍痛未放進紀錄片 導演透露喬丹訓練營小故事

中職／播報比打球緊張 鋒哥：昨晚只睡一點

日職／開打難度遠高於中職 火腿社長點出兩原因

中職／悍將隊兩位洋投力撐 羅力狀況成謎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。