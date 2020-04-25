MLB／江少慶加兩位開刀隊友 老虎基地剩3人留守

全美仍壟罩在新冠肺炎風暴之下，大聯盟各隊也正經歷以往不曾見過的光景，球員各自居家避疫，老虎位於佛羅里達的春訓基地，目前仍有三人留守，除了兩人是因進行TJ韌帶置換手術復健中外，另一人就是來自台灣的江少慶。

原本該在3月27日展開的2020年球季，因為疫情無限期推遲，球員各自返家，不少台灣旅美球員也都早已搭機返台，枯等下一步消息，如何在離隊的狀態下維持訓練，成為球員的最大課題。

也有球員選擇留守春訓基地，江少慶就是其一，他在去年世界12強棒球賽投出身價，與老虎簽下小聯盟合約，決定再拚走完上大聯盟的最後一步，已在春訓演出兩場好投，吸引教練團目光，被視為搶進開季名單的大黑馬，現在因疫情暫時擱置美夢，仍選擇留在基地練功。

「底特律自由報」刊載老虎球員近況，春訓基地目前只剩三名球員，富爾默（Michael Fulmer）和溫茲（Joey Wentz）都在去年進行TJ手術，留在基地繼續復健課表，江少慶也決定不飛回台灣，留在美國按表操課，日前也透過臉書貼出牛棚練投影片。

留守基地的休息室經理施梅克（Jim Schmakel），有時會見到三人都在，也有時全都沒來，但無論多少人在場，都謹守保持6呎以上的安全社交距離。

在空蕩蕩的春訓基地裡，施梅克笑說自己每天好像做了很多事情，卻又好像什麼都沒做，他穿梭在走廊間，有時在休息室裡，有時在儲藏間裡，整理著過去十年來堆疊的文件，「我今天做了什麼呢？我做了很多事情，但有可能沒什麼意義。」