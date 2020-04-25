中職／看蔣智賢勾回憶 紅襪記者曝當年差點換來貝爾川

以往主跑大聯盟的美國記者們，這陣子觀看中職比賽解渴，也從中挖掘一些熟悉的名字，「波士頓環球報」記者史拜爾（Alex Speier）就發現曾效力紅襪體系的蔣智賢，更透露紅襪在2011年有意向大都會交易換來貝爾川（Carlos Beltran），而蔣智賢就在交易包裹中。

富邦悍將在周三出戰統一獅之戰，蔣智賢敲出飛出新莊球場的特大號全壘打，官方推特放出開轟影片，史拜爾轉推於自己的帳號，他寫著：「想起了一些過去的事，這位曾入選未來之星賽事的前紅襪球員，曾幫助紅襪在2011年交易大限前換來…貝達德（Erik Bedard）。」

勾起回憶的史拜爾繼續寫道，蔣智賢在2011年糖尿病獲得控制後，在2A繳出驚人賽季，「我相信紅襪曾試著拿他和威爾森（Alex Wilson），向大都會交易貝爾川，但大都會想要更具影響力的新秀，所以他們最終換來了惠勒（Zack Wheeler）。」

蔣智賢當年在交易前，於紅襪2A出賽88場，繳出3成40的高檔打擊率，敲出109支安打、18支全壘打，也是他在旅美生涯成績最出色的一年。

紅襪該年在7月底仍排名美聯東區第一，有意換來重砲貝爾川，為競逐季後賽增添燃料，而貝爾川雖握有拒絕交易條款，但也表明願意為了紅襪放棄，他回答：「他們是分區第一，這是不需要考慮的事。」

但紅襪沒收下貝爾川，轉向水手交易換來貝達德，他在披上紅襪戰袍後，共先發八場，拿下一勝二敗、防禦率4.03，算不上一筆成功投資；紅襪在球季最後一個月僅拿下7勝20敗，一路從美東第一跌到第三，被擋在季後賽門外。