聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／柯拉禁令只到今年 可能率波多黎各出征經典賽
紅襪偷暗號裁決出爐，已經離職的前教頭柯拉（Alex Cora）正式遭到聯盟處分禁賽到今年賽季結束，現在他有望一解禁就找到新工作，波多黎各棒協主席奎里斯（Jose Quiles）接受當地媒體訪問時表示，考慮請柯拉執掌明年的經典賽教鞭。
第五屆經典賽表訂於明年3月開打，擴充至20支隊伍參賽，台灣也不但手握門票，也取得A組預賽舉辦權，只是會不會受新冠肺炎疫情影響調整賽期，目前還未可知。
波多黎各將以上屆亞軍的身分叩關，想要擺脫在冠軍賽輸給美國的陰影，想找有大聯盟總教練資歷的柯拉，奎里斯表示，「當然，這我們會考慮的，我們已經知道他的實績。」
除了柯拉之外，上屆教頭羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）也是人選之一，另外，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）和國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）同樣來自委內瑞拉，都在競爭名單之內。
紅襪CEO甘乃迪（Sam Kennedy）今天在廣播節目上也透露，有機會讓柯拉回歸主帥之位，「我們之後會討論的，我們才剛把羅尼克（Ron Roenicke）真除，接下來會帶領球隊前進，關於柯拉的未來，會等到禁令快要到期時再來考量。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言