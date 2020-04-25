MLB／柯拉禁令只到今年 可能率波多黎各出征經典賽

紅襪偷暗號裁決出爐，已經離職的前教頭柯拉（Alex Cora）正式遭到聯盟處分禁賽到今年賽季結束，現在他有望一解禁就找到新工作，波多黎各棒協主席奎里斯（Jose Quiles）接受當地媒體訪問時表示，考慮請柯拉執掌明年的經典賽教鞭。

第五屆經典賽表訂於明年3月開打，擴充至20支隊伍參賽，台灣也不但手握門票，也取得A組預賽舉辦權，只是會不會受新冠肺炎疫情影響調整賽期，目前還未可知。

波多黎各將以上屆亞軍的身分叩關，想要擺脫在冠軍賽輸給美國的陰影，想找有大聯盟總教練資歷的柯拉，奎里斯表示，「當然，這我們會考慮的，我們已經知道他的實績。」

除了柯拉之外，上屆教頭羅德里奎茲（Edwin Rodriguez）也是人選之一，另外，藍鳥總教練蒙托亞（Charlie Montoyo）和國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）同樣來自委內瑞拉，都在競爭名單之內。

紅襪CEO甘乃迪（Sam Kennedy）今天在廣播節目上也透露，有機會讓柯拉回歸主帥之位，「我們之後會討論的，我們才剛把羅尼克（Ron Roenicke）真除，接下來會帶領球隊前進，關於柯拉的未來，會等到禁令快要到期時再來考量。」