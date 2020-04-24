MLB／遊騎兵開第一槍 預告員工5月中後可能砍薪

大聯盟開打日還看不到影子，各隊勒緊褲帶，遊騎兵開第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前，且預告若需要進行調薪共體時艱，將在5月15日後展開動作。

新冠肺炎疫情仍在美國延燒，原本該在3月27日開打的大聯盟，仍處於停工狀態，各隊的收入也面臨難題，目前多數球隊都還承諾支付旗下棒球相關部門的員工薪水到5月底，遊騎兵可能成為第一支砍薪球隊。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）在推特指出，「遊騎兵是目前所知第一支不承諾支付棒球相關部門員工薪水到5月底的球隊，他們只承諾到5月15日。」

遊騎兵球團高層已進行大幅度減薪，接下來會不會燒到底層員工？球團寄給員工的信中表示，「如果現況需要更進一步進行調薪，將在5月15日後展開。」也僅在信中承諾5月底前不會砍人，若屆時球季仍看不到開打可能，恐怕將有員工得打包走人。