快訊

韓國瑜宣布：高雄八大行業消費將採實名制

高雄氣爆二審大逆轉 過失責任全在高雄市政府

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／遊騎兵開第一槍 預告員工5月中後可能砍薪

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
遊騎兵開大聯盟第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前。 美聯社
遊騎兵開大聯盟第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前。 美聯社

大聯盟開打日還看不到影子，各隊勒緊褲帶，遊騎兵開第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前，且預告若需要進行調薪共體時艱，將在5月15日後展開動作。

新冠肺炎疫情仍在美國延燒，原本該在3月27日開打的大聯盟，仍處於停工狀態，各隊的收入也面臨難題，目前多數球隊都還承諾支付旗下棒球相關部門的員工薪水到5月底，遊騎兵可能成為第一支砍薪球隊。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）在推特指出，「遊騎兵是目前所知第一支不承諾支付棒球相關部門員工薪水到5月底的球隊，他們只承諾到5月15日。」

遊騎兵球團高層已進行大幅度減薪，接下來會不會燒到底層員工？球團寄給員工的信中表示，「如果現況需要更進一步進行調薪，將在5月15日後展開。」也僅在信中承諾5月底前不會砍人，若屆時球季仍看不到開打可能，恐怕將有員工得打包走人。

遊騎兵 大聯盟 棒球

延伸閱讀

MLB／紅襪偷暗號獲輕判 洋基教頭：相信調查結果

MLB／金鶯本世紀強投 美媒點名陳偉殷

MLB／整季閉門開打 洋基總裁：不切實際

MLB／犯案地點不在紅襪也沒用 球團無意找回柯拉

相關新聞

史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10

MLB／紅襪偷暗號獲輕判 洋基教頭：相信調查結果

大聯盟昨天公布紅襪2018年偷暗號懲處，僅一位職員、一支第二輪選秀籤遭殃，無任何教練與球員受罰，是否懲處過輕？洋基總教練...

MLB／遊騎兵開第一槍 預告員工5月中後可能砍薪

大聯盟開打日還看不到影子，各隊勒緊褲帶，遊騎兵開第一槍，支付員工薪水的承諾只喊到5月15日前，且預告若需要進行調薪共體時...

MLB／金鶯本世紀強投 美媒點名陳偉殷

大聯盟本季賽事不知何時開打，美國媒體ＮＢＣ運動網昨天回顧金鶯隊本世紀強投，從近廿年先發投手找出最具代表性的七人，旅美左投陳偉殷也在其中；ＮＢＣ指出，金鶯近年能夠投得像樣的投手不多，陳偉殷符合球隊需求。

MLB／整季閉門開打 洋基總裁：不切實際

大聯盟在疫情中求生存，尋求各種可能讓賽季開打的方案，但洋基總裁拉文（Randy Levine）對全季閉門開打投下反對票，...

MLB／犯案地點不在紅襪也沒用 球團無意找回柯拉

紅襪偷暗號案懲處出爐，當時擔任總教練的柯拉（Alex Cora）未因此事受罰，但將因2017年在太空人主導的偷暗號事件付...

MLB／紅襪偷暗號判決出爐 僅一職員挨罰

紅襪偷暗號案的審判終於出爐，大聯盟今天公布最終調查報告，做出「偷暗號規模與影響都遠不及太空人」結論，影像重播室主管瓦金斯...

挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能

MLB／新球季無限期延後 球迷退票不成怒提告

美國職棒大聯盟因新冠肺炎疫情停擺，兩名球迷爭取退票失敗，因此走上法律途徑，向大聯盟、球隊及轉銷商提告，希望透過集體訴訟把...

小熊、紅襪百年球場同日開幕 420獨具歷史意義

肆虐全球的病毒疫情造成各大運動賽事全面停打，一向被美國人視為「國家娛樂」（National Pastime）的大聯盟棒球自也不能例外。如果疫情始終不見消減，今年更有可能成為美國自國家聯盟在1876年創

身為民權鬥士的超強打者 羅賓森有五個驚人數據

今天是美國時間四月15日。從2004年起，在大聯盟的行事曆上，這個日子都被定義為「傑奇・羅賓森日」（Jackie Robinson Day），目的是為了紀念打破大聯盟種族藩籬的開創性黑人球星羅賓森（J

4000K大不易 停賽增添韋蘭德、薛則挑戰難度

三振是投手宰制比賽的極致表現。無論我們如何推崇某些控球派投手的精準控球，或是大量製造滾地球出局的「省球一哥」伸卡球大師，終究還是霸氣的三振最令球迷血脈賁張，也是最可靠的製造出局方式。投出史上最多571

熱門新聞

NBA／隊友沈迷毒品美色誘惑 菜鳥喬丹堅持勇敢說不

NBA／評選公牛最佳先發五人 拉文答案引爭議

NBA／誰比較偉大？碧昂絲粉絲：有人不認識喬丹吧！

NBA／因喬丹紀錄片無辜中槍 畢拉普斯替詹皇大聲喊冤

NBA／讚布萊恩與眾不同 裴頓：曾向我討教防守技巧

中職／史上最慘烈群毆事件 巴比諾趁亂打蔡明宏

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。