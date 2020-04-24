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MLB／道奇92歲傳奇播報員跌倒住院 自嘲頭部滑壘

中央社 / 洛杉磯23日專電
洛杉磯道奇隊史占有重要地位的92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在自家跌倒，目前在醫院靜養。 美聯社
洛杉磯道奇隊史占有重要地位的92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在自家跌倒，目前在醫院靜養。 美聯社

洛杉磯道奇隊史占有重要地位的92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在自家跌倒，目前在醫院靜養。對外回應時，他用棒球術語「頭部滑壘」自嘲。

洛杉磯道奇隊官方推特帳號今天貼文說：「史卡利21日下午在家裡跌倒，現正住院，安心靜養。」

球隊轉達史卡利的話：「我再也不會用頭部滑壘了，我向來不喜歡頭部滑壘。」

這篇貼文沒有說明受傷程度，底下留言湧進網友祈禱和祝福，顯示這名老爺爺在棒球迷心中無可取代的地位。一則留言緊張地說：「我的心跳停了一拍，2020年不要再出事了！」

史卡利是美國棒球名人堂成員，為道奇隊播報了67個球季、5000多場比賽，2016年季末退休。道奇球場外一條馬路以他命名，球場內一角擺設著他當年用過的麥克風、紀錄本與採訪證件。

史卡利穩重、權威的播報風格深植人心。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的亂世之下，一個月前「洛杉磯時報」請他老人家重出江湖，講幾句話撫慰棒球迷的心。

92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在道奇隊史占有重要地位，圖為球場擺設他當年用過的耳機、麥克風、紀錄本與採訪證。 中央
92歲傳奇播報員史卡利（Vin Scully）在道奇隊史占有重要地位，圖為球場擺設他當年用過的耳機、麥克風、紀錄本與採訪證。 中央

「如果我沒退休，我可能會非常沮喪，因為你沒別的辦法，只能待在家裡。」史卡利在錄音檔中，談到分享自己的心情，呼籲大家懷抱希望、每天祈禱、保持冷靜。

史卡利娓娓道出棒球迷的心聲：「你的生活好像出現一個大洞。我每天拿起報紙，沒有什麼新聞可以讀，電視上開始重播比賽、往日的世界大賽。老實說，我不會去看舊的東西。」

生活除了失去棒球、還失去擁抱。他聊到孩子們來家裡探望，擔心從外面帶來病毒，努力保持距離。他說活到這樣年紀，從來沒有遇到這樣的情況。

這位聲音陪伴好幾世代球迷的老爺爺，帶領球迷迎向光明面。他說：「這個情況下，大家更會互相幫忙，更會展現人性美好的一面。」

史卡利用運動比賽比喻：「救護人員在第一線冒著生命危險，應當像敲出全壘打或達陣得分一樣，得到大家的歡呼。」

史卡利呼籲大家待在家裡、靜心等待，「恐慌對任何人都沒幫助，世界應該保有一點幽默感」。

史卡利邀聽眾想像：「一切事情過去之後，棒球季開打，那有多麼美好，就像暴風雨之後看見彩虹。」

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