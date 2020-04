MLB／道奇92歲傳奇播報員跌倒住院 自嘲頭部滑壘

洛杉磯道奇隊史占有重要地位的92歲傳奇播報員史卡利(Vin Scully)在自家跌倒,目前在醫院靜養。對外回應時,他用棒球術語「頭部滑壘」自嘲。

洛杉磯道奇隊官方推特帳號今天貼文說:「史卡利21日下午在家裡跌倒,現正住院,安心靜養。」

球隊轉達史卡利的話:「我再也不會用頭部滑壘了,我向來不喜歡頭部滑壘。」

這篇貼文沒有說明受傷程度,底下留言湧進網友祈禱和祝福,顯示這名老爺爺在棒球迷心中無可取代的地位。一則留言緊張地說:「我的心跳停了一拍,2020年不要再出事了!」

Vin Scully took a fall in his home on Tuesday afternoon. He is hospitalized and is resting comfortably.



Vin says, “I won’t be doing anymore headfirst sliding, I never liked it.”