MLB／紅襪偷暗號獲輕判 洋基教頭：相信調查結果

大聯盟昨天公布紅襪2018年偷暗號懲處，僅一位職員、一支第二輪選秀籤遭殃，無任何教練與球員受罰，是否懲處過輕？洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，相信大聯盟的調查結果。

紅襪偷暗號案一路拖到昨天才結案，內容一出也引起不少討論，質疑大聯盟輕判。布恩在接受YES電視台訪問時回應此事，他表示，「我不知道，誰知道詳細經過呢？但我相信大聯盟已經做了完整的調查，盡可能抽絲剝繭，如果這是最終結果，那就是這樣了。」

布恩表示，「就像我一直以來所說、也深信著，做錯事的人終究會得到懲罰，而現在我們最好繼續前進了。」

洋基在2017年美聯冠軍賽七戰敗給太空人，2018年分區系列賽不敵紅襪，而兩支球隊都在今冬遭戳破該年違規竊取暗號，但不少洋基球員曾批評2017年被太空人「偷」走進入世界大賽的機會，也在懲處出爐後，批判大聯盟判決過輕，卻罕見有人出聲質疑紅襪。

大聯盟的調查報告中「認證」，紅襪的犯案情節遠遠不及太空人，多數球員都不知道隊上職員在比賽中利用即時影像偷暗號，也僅在二壘上有人時才「下手」，不同於太空人從板凳區製造聲響，直接告知場上打者暗號。