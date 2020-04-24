史上10大新人王 楚奧特、鈴木一朗最傳奇

自1947年羅賓森(Jackie Robinson)拿下史上首座年度最佳新人獎以來，大聯盟至今已誕生出144位新人王。由於這個獎一輩子只能拿一次，因此顯得難能可貴，若在這144位新人王得主當中挑出10個最佳的新人王球季，那就更猛了。以下10位最一鳴驚人的新人王，有的後來進了名人堂，或是成為準名人堂選手，有的曇花一現，有的不幸英年早逝。無論如何，他們的新人年都永遠成為佳話。

最強新人王遺珠

從144位當中挑出10位最強新人王並非容易的事，總會有遺珠之憾。像打破種族藩籬的羅賓森拿下首座最佳新人雖然意義非凡，但他當年的數據還沒辦法排進前10。包括去年打破新人最多轟紀錄的阿隆索(Pete Alonso)、新人最多轟紀錄保持30年的麥奎爾(Mark McGwire)、颳起龍捲風的野茂英雄、OPS+高達173的阿布瑞尤(Jose Abreu)、首位全票通過的羅賓森(Frank Robinson)、美聯首位全票通過的費斯克(Carlton Fisk)、史上WAR值第二高的新人王艾倫(Dick Allen)及史上首位同時拿下打擊王及新人王的奧力瓦(Tony Oliva)等，其新人年的表現也為人津津樂道，但以下還有10位的表現比他們更棒。

10.皮耶薩 (Mike Piazza)，1993年道奇隊捕手

皮耶薩他他家不賣披薩但他的確是義大利裔，他爸與拉索達頗有交情，小時候就到過道奇隊當球僮，因此道奇才「勉強」在1390順位把他撿進來，想不到因此撿到鎮隊之寶！ 1994 Select 球員卡

選秀會第62輪、第1390順位，且因為爸爸與道奇教頭拉索達(Tommy Lasorda)是好友才被道奇隊選中的皮耶薩，沒想到會成為史上打擊能力最強的捕手，且新人年就繳出35轟、112打點、.318打擊率、.932OPS的成績，比另一位名人堂捕手費斯克的新人年成績還要猛。往後恐怕很難有新人捕手的成績能比皮耶薩好了。

普荷斯在小聯盟只打了一個球季，季末從1A直升3A，打了3場比賽，隔年他就在大聯盟打出創國聯新人紀錄的130分打點，從此就開始了「生化人」的傳奇故事！ 2001 Upper Deck 球員卡

選秀會第13輪才被選中，簽約金僅6萬美元的普荷斯，生涯讓所有人都跌破眼鏡。他在小聯盟的第一年就因為好表現從1A連升到3A，2001年春訓期間，紅雀當家球星麥奎爾跟教頭拉魯薩(Tony La Russa)說「不升普荷斯的話會是你生涯最錯誤的決定。」結果這決定果然是最正確的，儘管普荷斯的守備位置不固定，新人年守過三壘、左外野、右外野及一壘，但只要有那驚人的砲管就夠。他那年繳出37轟、130打點、.329打擊率、1.013OPS的成績，寫下國聯新人最多打點的紀錄。日後他也成為史上最優秀的打者之一。

8.瓦倫祖拉 (Fernando Valenzuela)，1981年道奇隊先發投手

這位道奇隊從墨西哥帶回的投手，在1981年掀起著名的費南多狂熱(Fernandomania)。當時年僅20歲的瓦倫祖拉在開季前8場都拿下勝投，且有5場完封，防禦率僅0.50。他的螺旋球和誇張的投球姿勢都是他的招牌，當年全美的棒球迷都為他瘋狂。那年大聯盟因罷工球季縮減，最終瓦倫祖拉寫下13勝7敗、2.48防禦率、180三振的成績。他的三振、投球局數、完投、完封等數據都是該年的榜首，使他成為史上唯一一位同年拿下新人王與賽揚獎的球員。且他還成為世界大賽史上首戰最年輕的先發投手，並幫助道奇隊拿下冠軍。

7.費南德茲 (Jose Fernandez)，2013年馬林魚隊先發投手

費南德茲靠著多次偷渡才驚險地從古巴逃到美國，並在大聯盟發光，可惜最後還是因為翻船而死在海上。 2012 Bowman 球員卡

鬼才教頭麥登(Joe Maddon)曾說費南德茲是他看過最好的年輕投手。費南德茲登上大聯盟時才20歲，那年就繳出12勝6敗、2.16防禦率、187三振、176ERA+的成績。若非馬林魚隊為了保護他而將他的投球局數控制在172.2局，他的成績會更可怕。他的被安打率5.8是國聯最低的，且176ERA+更是百年來最佳的新人投手紀錄。可惜他在2016年就英年早逝，否則現在應該還是聯盟最頂尖的投手之一。

6.古登 (Dwight Gooden)，1984年大都會隊先發投手

1984年籃球界出了喬丹(Michael Jordan)這位超級新人，其實那年棒球界也有另一位超級新星古登。那年古登才是名19歲的新人，就以11.4的三振率寫下當時的歷史新紀錄，並以276次三振打破新人最高的三振數，至今無人能破。由於太會「K」，讓他博得「K博士」的美名。最終他的成績為17勝9敗、2.60防禦率，而1.07WHIP、6.6被安打率及0.3被全壘打率都是國聯最佳。隔年古登投出三冠王的成績，無疑是史上難得一見的天才。可惜後來因為吸毒斷送自己的大好前程。

賈吉的大聯盟生涯雖然起步較晚，但首打席就是全壘打，正式的第一個球季就打出破紀錄的52轟，洋基終於再次有了自家農場養出的巨砲！ 2018 Topps Stadium Club 球員卡

「法官」賈吉25歲才嘗到的第一個完整球季，對新人來講算是有點晚，但仍寫下史上頂級的新人年。他以52轟打破麥奎爾高懸30年的新人全壘打紀錄，並以127次保送改寫「打擊之神」威廉斯(Ted Williams)的新人保送紀錄，這兩項數據及128得分和7.2WAR值也都是當年的美聯榜首。此外114打點和1.049OPS的成績也是相當驚人。

4.菲德里奇 (Mark Fidrych)，1976年老虎隊先發投手

菲德里奇恐怕是大聯盟史上竄紅最快卻又殞落最快的球星。如今認識他的可能並不多，但他卻寫下史上最佳的新人投手成績。業餘時期的菲德里奇不是很被看好，在選秀會第10輪才被選中，但他卻在新人年就成為全國名人。那年他以2.34的防禦率成為防禦率王，且24次完投也是美聯最佳，他最終拿下19勝9敗的成績。而9.6WAR值不但是當年的聯盟最佳，也是新人王投手當中史上最高的。每每他的出賽都讓球迷為之瘋狂，老虎主場在他主投時的平均觀眾數達3萬3649人，而非他主投的比賽僅1萬3843，顯示他有超高的經濟效益。可惜菲德里奇隔年春訓就開始受傷，接下來的四年總共僅出賽27場，最後一次站上大聯盟才26歲，讓他新人年的超優表現更增添傳奇色彩。

3.林恩 (Fred Lynn)，1975年紅襪隊中外野手

林恩是史上第一位同時拿下MVP和新人王的球員。他在新人年繳出.331打擊率、21轟、105打點的成績。他的103得分、47支二壘打、.566長打率和.967OPS都是當年的榜首，同時還拿到一座金手套獎。林恩並不是名人堂等級的球員，但同時拿下MVP與新人王的壯舉就足以讓他在史上留名。

鈴木一朗在2011年4月2日水手對運動家之戰正式開啟大聯盟生涯，他在首場比賽5打數打出2支安打，由此開始寫下大聯盟至今150年最多安打的新人王表現。 2019 Topps 球員卡

在日職已無對手的鈴木一朗當年要挑戰大聯盟時，其實很多人是抱持著懷疑的態度，認為他無法複製日職的成績。結果鈴木一朗馬上用實力打臉這些人，他的新人年無疑是傳奇。他以242支安打改寫新人單季安打紀錄，同時拿下打擊王(.350打擊率)和盜壘王(56次)的殊榮。他是史上第一位以新人之姿拿下明星賽最高票的球員，並成為史上唯一一位同時拿下新人王、MVP、金手套獎、銀棒獎外加明星賽最高票的球員。在他的帶領下，水手隊該年拿下116勝，追平大聯盟的歷史紀錄。鈴木一朗當年就是用這種超狂的方式，開啟他在大聯盟的傳奇之路。

楚奧特在大聯盟的第一個球季，就用全能身手繳出震古鑠今的WAR值來，並持續成為大聯盟的招牌球星。 2018 Topps Finest 球員卡

楚奧特不但是當代最佳球員，也有機會成為史上最佳球員。他在新人年就取得.326打擊率、30轟、83打點、.963OPS的成績。同時他的49盜、168OPS+和129得分都是美聯最佳。他的超全面性表現讓他的10.5WAR值成為全聯盟榜首。如此優異的表現卻無法讓他拿下MVP的原因，是他剛好碰上拿下三冠王的卡布雷拉(Miguel Cabrera)，當時引發傳統派與進階數據派的激烈論戰，也讓WAR值這項進階數據一炮而紅，日後也成為極為重要的指標數據。儘管楚奧特沒能成為史上第三位同時拿下新人王與MVP的球員，但他新人年的表現絕對是前無古人、後無來者。