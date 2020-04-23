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MLB／整季閉門開打 洋基總裁：不切實際

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基總裁拉文（Randy Levine）對全季閉門開打投下反對票。 法新社
洋基總裁拉文（Randy Levine）對全季閉門開打投下反對票。 法新社

大聯盟在疫情中求生存，尋求各種可能讓賽季開打的方案，但洋基總裁拉文（Randy Levine）對全季閉門開打投下反對票，「整季賽事只在電視上轉播，那是不切實際的。」

中職率先以閉門開打展開賽季，南韓職棒也確定跟進，將在5月5日點燃戰火，同樣採零觀眾開打，後續視疫情再決定是否開放球迷進場；美國疫情還未見平緩，持續觀望中的大聯盟仍在研擬各項方案，拉文今天在節目上表示，「各種可能都在討論中。」

「我們檢視了許多方案，像是在特定城市開打，或是先閉門開打，再回到主場採限定進場人數。」拉文表示，他能理解位於重災區的紐約，勢必較晚開門見客，「因為我們受到病毒的影響，比起其他地方還更嚴重。」

拉文表示，「主席正努力讓我們盡快回到棒球場上，美國人想念體育賽事有兩大原因，這是項數億萬美元的產業，從場館、餐飲、周邊商品到飯店等各項服務，這是經濟的重要一環。」除了金錢考量外，他說另一個原因是，「在這艱難的時刻，體育賽事能安撫人心。」

拉文主張運動產業能扮演領頭羊的角色，向各界展示只要與公衛專家密切合作，就能逐步回到熟悉的日常，「保持社交安全距離、量體溫、戴口罩、戴手套，我認為這些都是做得到的，整季賽事只在電視上轉播，許多方面來看都是不切實際的。」

大聯盟 中職 洋基

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