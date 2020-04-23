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MLB／犯案地點不在紅襪也沒用 球團無意找回柯拉

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

紅襪偷暗號案懲處出爐，當時擔任總教練的柯拉（Alex Cora）未因此事受罰，但將因2017年在太空人主導的偷暗號事件付出代價，確定遭禁賽一年。這位冠軍教頭服完球監後，是否有機會再返紅襪？紅襪首席棒球長布隆（Chaim Bloom）的答案，已經相當明顯。

布隆表示，「我們決定解僱他的原因，仍然存在。」儘管柯拉在紅襪案中全身而退，但球團在今年1月宣布與他分道揚鑣，當時的理由就是涉入2017年太空人偷暗號事件，與紅襪無關。

紅襪無意找回2018年率隊奪冠的柯拉，在今天最終調查報告出爐後，球團隨即扶正羅尼克（Ron Roenicke），不再是「代理」總教練，正式接下球隊兵符，成為隊史第48任教頭。

布隆表示，「現在調查已經完成，可以撕下『代理』的標籤了，羅尼克現在是我們的總教練了。」

大聯盟球季因新冠肺炎疫情未歇而停擺，不管2020年球季打不打得成，羅尼克的合約僅止於今年，來年是否繼續合作，布隆抱持開放態度，他也表示這些日子都在等待大聯盟的調查結果，還未與羅尼克討論過此事。

紅襪 尼克

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