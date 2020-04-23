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MLB／紅襪偷暗號判決出爐 僅一職員挨罰

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

紅襪偷暗號案的審判終於出爐，大聯盟今天公布最終調查報告，做出「偷暗號規模與影響都遠不及太空人」結論，影像重播室主管瓦金斯（J.T. Watkins）遭禁賽一年、期滿後禁返原職，且取消紅襪2021年第二輪選秀權；時任總教練的柯拉（Alex Cora）在紅襪案中全身而退，但確定因在2017年太空人的違規行為遭禁賽一年。

瓦金斯任職於影像重播室，也是球探部門成員，負責為球隊提供比賽影像分析，其中包含各隊暗號系統，這並未違反規定，但前提是僅限於賽前。判決書中顯示，儘管瓦金斯強烈否認利用即時影像，在比賽中修正暗號系統，提供給球員使用，但幾名目擊者都證實這項行為。

報告中提到，44名約談球員裡，超過30人表示不知道瓦金斯是否利用影片即時解碼，仍有少部分球員作證，曾見過他在比賽中修正暗號系統；一位球員更指出，曾在比賽中到影像室看畫面時，看到瓦金斯在球投出後圈出正確暗號。

不同於太空人由板凳區內製造聲響，直接告訴打者暗號，紅襪僅在二壘上有人時，才由壘上跑者告知打者暗號，「犯案」程度與對與比賽的影響，都遠不及太空人，最終獲得大聯盟輕判。

此外，報告中也證實瓦金斯與紅襪在2017年扯出的「Apple Watch偷暗號事件」有關，當時正是在他在影像室破解暗號後，傳送簡訊給場內的體能教練。

紅襪此案幾乎由瓦金斯一人扛下全部罰則，沒有任何球員與教練挨罰，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）在新聞稿中提到，「沒有任何2018年紅襪成員挨罰，這是因為我沒有發現任何人確實知情瓦金斯的行為。」柯拉雖在這份判決書中遭禁賽一年，但緣由是2017年在太空人所主導的偷暗號行為，與紅襪案無關。

紅襪 大聯盟 選秀

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