挑戰四成打擊率 威廉斯後最接近的四位強打

棒球的打擊率是全世界任何棒球迷都立刻能懂的詞彙，無論在世界上的哪個角落打棒球、聊棒球，打擊率都是大家在提到打擊表現時，一定會提及的術語。固然進階數據的發展提供了我們更多、更完善的進攻數據，且打擊率只能反映出「安打頻率」的單一現實，但毋庸置疑的是，打擊率在棒球這個運動當中的地位，仍然相當崇高。

這也是為什麼不管在美國職棒、日本職棒、韓國職棒、中華職棒，只要大家一講到「四割男」（單季打擊率超過四成的打者，「四割」為日文「四成」的意思），就會肅然起敬。第一，打擊率是大家都能聽得懂的語言；第二，大家都知道，打完一整季能把打擊率維持在三成以上，已經很不容易，遑論四成。

中華職棒在2016年以前，都沒有出現過四割男，直到2016年一口氣出現三位——王柏融、蔣智賢、林泓育，才打破四割男之荒。擁有百餘年歷史的美國職棒，早年因棒球球風和流行趨勢不同，見證過不少四割男，不過自1941年的打擊之神威廉斯（Ted Williams，當年打擊率.406）之後，就再也沒有人能夠單季達到四成打擊率。

王柏融在中職的第二個球季就寫下200支安打紀錄，同時打擊率.414也是史上最佳，隔年他的打擊率依舊維持在.407的高檔。 聯合報系資料照片

將近80年後的今日，美職球界還在企盼這麼長時間以來的首位四割男，但很多專家皆認為，在現今投手強度愈來愈高、球速愈來愈快、打者面對的投手數量愈來愈多、且愈來愈不計較揮空棒的情勢下，未來美職要再出現「完整賽季打擊率破四成」的打者，機率只會愈來愈渺茫。

不過在此之前、威廉斯打出「四割」成績之後，大聯盟曾有幾名打者挑戰四成打擊率差點成功。在筆者心目中，這些人的巔峰期都有繳出四成打擊率的實力，但就只差那臨門一腳，最終與「締造歷史」失之交臂。

葛溫（Tony Gwynn）／1994年／打擊率.394

葛溫大聯盟生涯3141安、打擊率.338。 2006 Upper Deck SP 球員卡

葛溫是大聯盟球界公認，自威廉斯之後最接近四成打擊率的男人，無論就實際成績還是打擊技巧評定上，都是如此。葛溫的1994年賽季非常可惜，該季打擊狀況始終維持高檔的他，卻因為下半季球員發動大罷工，導致.394的打擊率只能懸在那邊，再也沒有辦法實際走過完整的賽季。葛溫挑戰四成打擊率的機會，就這樣硬生生被剝奪，徒留大家想像。

生涯累積安打數超過3000支的「教士先生」葛溫，可說是大聯盟自1930年代以後，打擊技巧和製造安打能力最出色的打者，他在大聯盟打擊超過10000次，竟還能維持.338的超高平均打擊率，表現實在可怕。

布瑞特（George Brett）／1980年／打擊率.390

布瑞特大聯盟生涯3154安、打擊率.305。 1999 Upper Deck 球員卡

跟葛溫很像，布瑞特也有著球隊先生的封號（皇家先生）且生涯累積安打數亦超過3000支；此外，他在1980年也差一點就能達成四割成就。當年布瑞特直到九月19號都還維持四成的打擊率，但根據他自己的說法，由於媒體和周遭的人經常問他四成打擊率的問題，使他在打擊心態上變得刻意想去追求四割，結果卻適得其反，陷入了短暫的低潮，打擊率最低跌到.384。

有趣的是，在球季最後一個禮拜，確定沒辦法達成單季四成打擊率後，心裡不再去想創造歷史的布瑞特，反而在最後六場比賽繳出破五成的高打擊率。

卡魯（Rod Carew）／1977年／打擊率.388

卡魯大聯盟生涯3053安、打擊率.328。 2014 Topps Tribute 球員卡

卡魯和葛溫在打擊型態上十分類似，都是打擊技藝、球棒控制能力高超的巧打型大師。在1977年以前，卡魯已經拿過五座美聯打擊王殊榮，對他而言，創造高打擊率是看家本領。

1977年，卡魯有機會挑戰單季四成打擊率，不過最終還是差那麼一點，以.388打擊率作收。儘管如此，卡魯那年在694個打席中，揮出多達239支安打、16支三壘安打，跑回128分、打進100分打點，整體成績可說是本文提到的所有接近四成打擊率的打者中，最好的，而他也獲得1977年的美聯最有價值球員獎肯定。

沃克（Larry Walker）／1999年／打擊率.379

沃克大聯盟生涯2160安、打擊率.313。 2002 Fleer 球員卡

今年入選名人堂的沃克，生涯巔峰期不僅是長打火力優異的砲手，其打擊技巧亦相當凸出。1999年他有機會追尋單季四成打擊率，卻因為受傷而無法完整地發揮實力，最後留下513打席、打擊率.379、37轟、115打點的數據。帳面上看，這成績依然很出色，但尚未達到名留青史的地步，相當可惜。

即便如此，沃克依然是加拿大史上成就最卓著的棒球選手，也是第一位入選棒球名人堂的加拿大野手。他在90年代於棒球場上馳騁的英姿，多年後仍值得大家不斷細細回味。