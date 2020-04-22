MLB／新球季無限期延後 球迷退票不成怒提告

美國職棒大聯盟因新冠肺炎疫情停擺，兩名球迷爭取退票失敗，因此走上法律途徑，向大聯盟、球隊及轉銷商提告，希望透過集體訴訟把錢討回來。

根據美國媒體報導，兩名球迷正尋求集體訴訟，所有球迷都能加入，藉此索求門票退款及其他球賽沒打而產生的附加費用。

訴訟內容指出，國內許多企業都提供消費者透過合法、合乎道德的管道，針對因疫情而取消的活動要求退款，甚至冒著會破產的風險，但值得注意的是，美國的消遣活動棒球，卻拒絕對球迷採取正確的措施。

「當場館持續預期將持續關閉、比賽無法進行，在這經濟危機之中，棒球迷卻被昂貴且不能使用的門票套牢。」而根據報導指出，目前此訴訟已有超過100名球迷準備出面指控並要求索賠，金額超過5百萬美元。

原訂3月27日開打大聯盟賽事因疫情無限期延後，聯盟曾建議各隊將沒打的比賽列為延賽而非取消，並表示希望屆時能盡可能多打幾場，球團則大多建議球迷保留門票，靜待球季恢復進行。

但訴訟文內也提到，就算2020年球季能進行部分比賽，也幾乎確定沒有球迷能進場，因此被告至少需要認知此事，並需認清的是，他們的忠實粉絲無法忍受，當因疫情造成經濟難關時，球隊老闆和售票公司還擁有原告的錢。