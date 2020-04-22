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胡金龍大聯盟兩轟苦主 後來都成了百勝級強投

聯合新聞網 / 陳志強
湯可(左)和希曼尼茲(右)是唯二曾被胡金龍在大聯盟擊出全壘打的投手，但這兩位投手實力都相當不錯，生涯勝投均在百場以上。 歐新社資料照片
湯可(左)和希曼尼茲(右)是唯二曾被胡金龍在大聯盟擊出全壘打的投手，但這兩位投手實力都相當不錯，生涯勝投均在百場以上。 歐新社資料照片

還記得2007年嗎？當時中信鯨隊和誠泰Cobras仍健在，中華職棒是如今回不去的六隊光景，陳金鋒與布雷輪番煙火秀...種種畫面歷歷在目，驀然回首已是恍如隔世。那年的太平洋另一端，王建民靠著沉重伸卡球叱吒風雲，小將胡金龍拿下未來之星明星賽MVP，並於季末登上大聯盟，和郭泓志並肩作戰，潛力備受看好的旅美新鮮人─20歲白襪菜鳥林柏佑表現不俗，在新人聯盟出賽14場，拿下6勝、防禦率3.30，62.2局投出65次三振。

一轉眼，十多個年頭過去，胡金龍前幾天從林柏佑手中敲出返回中職後的第一千支安打，樹立新的里程碑。

胡金龍在大聯盟5個球季193個打數僅34支安打，打擊率是.176，但回台後在第8個球季一開始就成為中職史上最速千安打者，而且他的中職生涯打擊率高達3成50以上。 中央社
胡金龍在大聯盟5個球季193個打數僅34支安打，打擊率是.176，但回台後在第8個球季一開始就成為中職史上最速千安打者，而且他的中職生涯打擊率高達3成50以上。 中央社

雖然胡金龍早已離開游擊防區，但身披類似的藍白色系球衣，讓記憶中的熟悉道奇身影不時還會浮現在球迷腦海裡。曾經是百大新秀之一的胡金龍，一度與克蕭（Clayton Kershaw）、隆尼（James Loney）、拉洛奇（Andy LaRoche）等人共享道奇農場「TOP 10」，擁有一流的守備範圍、不錯的速度與選球，很可惜沒能把握住機會，因發揮不如預期、傷勢影響，始終無法站穩位置，最後只在大聯盟留下118場出賽、214打席、34安、2轟、18打點及0.176/0.225/0.259貧乏成績，和小聯盟時期的高打擊率不可同日而語。

饒是如此，胡金龍的奮鬥歷程依然值得回味，細細檢視便有許多驚喜。

2007年未來之星明星賽，擔任先發第二棒游擊手的他兩打數敲出兩支推打安打，分別棒打光芒尼曼（Jeff Niemann）和洋基張伯倫（Joba Chamberlain），各一分打點，還演出盜三壘成功，出盡鋒頭。值得一提的是，五局上接替胡金龍上場的世界隊球員亦非省油的燈─遊騎兵安德魯斯（Elvis Andrus）。

2007年9月1日，胡金龍展開大聯盟初登場，七局下接替佛考（Rafael Furcal）守游擊，八局上迎來生涯首打席，對教士梅勒迪斯（Cla Meredith）游擊滾地球出局。沉寂數日後，9月11日盼到生涯第二個打席（第九局代打投手棒次），就對湯可（Brett Tomko）敲出中左外野陽春砲，大聯盟生涯首安即首轟，一鳴驚人！兩個禮拜後的9月25日主場對洛磯，是胡金龍生涯第二次先發上陣，第二發全壘打應運而生，苦主是與胡金龍同齡的希曼尼茲（Ubaldo Jimenez）。希曼尼茲後來曾在2010年有大殺四方的上半季、入選明星賽，生涯累積114勝；湯可則有14個大聯盟球季，397場出賽不多不少正好100勝。

胡金龍(左)在大聯盟時期以守備見長，但加盟中職後徹底展現他極為優異的打擊技巧，連7季都有.320以上的打擊率。 歐新社資料照片
胡金龍(左)在大聯盟時期以守備見長，但加盟中職後徹底展現他極為優異的打擊技巧，連7季都有.320以上的打擊率。 歐新社資料照片

並非刻意營造「胡金龍砲轟百勝強投」的「造神」形象，而是在人才濟濟的大聯盟賽場，能進帳百場勝投實屬不易，反觀載浮載沉、勉強只有一年（2008）常駐的胡金龍，僅是眾多淹沒在歷史洪流的其中一位，卻能區區生涯兩轟皆是面對「百勝級投手」，這般際遇可遇不可求，難能可貴。

胡金龍在大聯盟舞台的34支安打，出自30位投手，清單如下：

兩支安打：韋恩萊特（Adam Wainwright）、夏辛（Jhoulys Chacin）、布萊克利（Travis Blackley）、希曼尼茲

一支安打：庫克（Aaron Cook）、桑契斯（Jonathan Sanchez）、貝登哈（Burke Badenhop）、貝萊爾（Matt Belisle）、奎托（Johnny Cueto）、緬因（John Maine）、莫拉雷斯（Franklin Morales）、帕拉（Manny Parra）、柯帕斯（Manny Corpas）、克魯茲（Juan Cruz）、丹普斯特（Ryan Dempster）、哈倫（Dan Haren）、黑赫斯特（Dirk Hayhurst）、山普森（Chris Sampson）、霍夫曼（Trevor Hoffman）、貝爾（Heath Bell）、菲力瑟安諾（Pedro Feliciano）、漢默（Jason Hammel）、芒特（Scott Munter）、歐曼（Will Ohman）、皮維（Jake Peavy）、潘尼亞（Tony Pena）、羅梅洛（J.C. Romero）、威克曼（Bob Wickman）、藪惠壹和湯可。

江山代有才人出，效力紅襪的林子偉去年敲出第35支安打，正式超越胡金龍的「臺灣球員在大聯盟的最多安」紀錄，不過胡金龍的「歷史定位」永遠存在，不容抹滅與遺忘。

台灣球員在大聯盟的最多安打數，等待球季開打後由林子偉繼續寫紀錄。 路透
台灣球員在大聯盟的最多安打數，等待球季開打後由林子偉繼續寫紀錄。 路透

註一：胡金龍是繼陳金鋒（1999、2000）後，第二位打過兩次未來之星明星賽的台灣球員（2006、2007），也是第一位獲MVP殊榮的（2008年開轟的林哲瑄是第二位）。

註二：道奇當初將胡金龍交易給大都會，換回的是左投手Mike Antonini，後來並沒能登上大聯盟，2013年起離開美職體系，現年34歲的他前陣子還有在波多黎各冬季聯盟、多明尼加冬盟出賽的紀錄。

註三：胡金龍大聯盟唯一一次觸身球是恩萊特（Barry Enright）投的。

對戰最多打席（6次）─法蘭西斯（Jeff Francis）、贊布拉諾（Carlos Zambrano）

對戰最多三振（3次）─楊恩（Chris Young）、賈拉格（Sean Gallagher）

對戰最多保送（2次）─法蘭西斯、雷德茲馬（Wil Ledezma）

胡金龍 林子偉 林柏佑

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