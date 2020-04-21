MLB／撐不到疫情結束 5月1日起准許裁員減薪

美國職棒大聯盟MLB因2019冠狀病毒疾病疫情停擺，收入幾乎掛零的球團撐不到疫情結束，使得主席曼佛瑞今天宣布，球團5月1日起可資遣、減薪，受影響的將有超過9000人。

MLB主席曼佛瑞（Rob Manfred）暫停涉及超過9000人的制式員工合約，將讓球團自5月1日起可自行決定，是否將總管、教練、訓練員、專職球探和其他人員資遣或減薪。

不論如何，至少有8個球團向員工保證，他們薪水將能領到5月31日。

根據美國多家媒體報導，這8個球團包括亞特蘭大勇士、波士頓紅襪、芝加哥小熊、辛辛那提紅人、明尼蘇達雙城、費城費城人、舊金山巨人、聖路易紅雀。

曼佛瑞今天寫了電子郵件給各球團，表示因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致球賽取消，才有這次涉及制式員工合約的做法。

根據多家媒體取得的電子郵件，曼佛瑞寫道：「球團高度仰賴門票與專賣品、轉播與媒體、授權經營及贊助的收入來付薪水。在比賽暫停的情況下，這些收入將失去或大幅減少，球團將沒有足夠的資金來履行財務義務。」

曼佛瑞還寫說：「我完全瞭解這場健康危機為所有棒球界成員帶來的困難，聯盟和球團正竭盡所能，儘量降低對許多員工的衝擊。」

邁阿密馬林魚老闆之一吉特（Derek Jeter）今天稍早表示，在疫情持續期間，他會無限期放棄薪水。據報他年薪500萬美元（約新台幣1.51億元）。