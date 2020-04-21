MLB／想買大都會？A-Rod與珍妮佛羅培茲認真籌錢中

大都會隊在疫情中仍然計畫出售，前洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）就是潛在買家之一，根據紐約郵報報導，A-Rod與未婚妻珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez）正在籌措資金，準備收購大都會股份。

在2月時就有消息傳出，A-Rod有意接手大都會隊，當起球隊老闆，而今天的報導中指出，這對超級情侶透過摩根大通提高資本，為了未來可能的交易做準備。

此消息最早由「Variety」雜誌報導，雖然摩根大通集團及A-Rod與珍妮佛羅培茲的經紀代表都未回應此傳聞，但紐約郵報引述消息來源說：「這是真的。」

大都會老闆威爾朋（Fred Wilpon）從去年底就打算出售球隊80%股權，原本億萬富翁柯恩（Steve Cohen）有意接手，價碼高達26億美元（約台幣784億元），但最終談判破局。

A-Rod小時候是大都會球迷，進入大聯盟後效力過水手、遊騎兵以及洋基隊，在3月時接受吉米法隆（Jimmy Fallon）訪問時還表示，如果有成為大都會老闆的機會，一定會好好考慮，甚至問吉米法隆有沒有意願加入，「我需要一個搭擋。」

不過據估算A-Rod的總資產就有3.5億美元，未婚妻羅培茲則高達4億美元，而基特當年透過合資以12億買下馬林魚，個人出資則是2500萬美元，A-Rod如果真的入主大都會隊，也有望看到前洋基隊友以球隊老闆的身份再碰頭。