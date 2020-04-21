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MLB／基特共體時艱 放棄1.5億薪水救馬林魚

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
美國媒體報導，新冠肺炎疫情期間，馬林魚總裁基特將無限期放棄支領薪水，幫助球隊度過難關。 美聯社
美國媒體報導，新冠肺炎疫情期間，馬林魚總裁基特將無限期放棄支領薪水，幫助球隊度過難關。 美聯社

馬林魚執行長基特（Derek Jeter）日前才捐出球衣義賣幫助賑災，今天又有美國媒體報導，新冠肺炎疫情期間，他將無限期放棄支領薪水，幫助球隊度過難關，如果今年球季報銷，代表基特的500萬美元（約台幣1.5億元）年薪都將成空。

大聯盟雖然傳出同意各隊5月起可以對員工留職停薪、減薪，不過今天多家美國媒體報導，馬林魚隊在基特以身作則，放棄薪水後，球團高層也加入減薪行列，來保障一般員工在5月底之前都能正常領到薪水。

大聯盟春訓從3月13日開始暫停，原本預計3月27日開打的新球季，如今復賽時間遙遙無期，聯盟高階主管已經確定減薪，至於各隊是否對員工採取留職停薪或減薪，則交由各球團決定。

目前消息看來，除了馬林魚外，勇士、費城人以及巨人隊都打算支付員工薪水到5月底，大聯盟官網專欄作家海曼（Jon Heyman）稍早也在推特透露，雙城球團也會支付薪水到5月底，對象包括球探、教練團。

基特日前在推特表示，將捐出2014年明星賽所穿的實戰球衣，參與「ALL IN Challenge」義賣，所得將捐給相關組織，協助有需要的人以及醫護團體，度過這次疫情。

基特 馬林魚 大聯盟

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