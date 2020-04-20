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韓職／仿效台灣閉門打 韓媒爆5月1日復賽

中央社 / 首爾20日綜合外電報導
韓職拚5月開賽。 美聯社
韓職拚5月開賽。 美聯社

2019冠狀病毒疾病讓美國職棒苦思開打配套措施，並讓日本職棒復賽日期不斷延後。此時，韓聯社報導，韓國職棒最快可能在5月1日開打。

據韓聯社的報導，韓國職棒官方最快21日就會正式宣布新球季的相關計畫，包括各隊整季該打的144場例行賽都能順利挽回、比賽至少在剛開打時，會採「閉門」方式進行等。

韓國職棒原訂3月28日開打，卻因疫情而延宕，為了消化所有賽程，將會有大量的雙重賽和辦在週一的比賽，週一過去都是韓職的休兵日。

在11月15日之後的任何比賽，都將在韓職位於首爾的唯一巨蛋球場進行。

韓國已經把2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的病例數降低下來，19日的新增病例僅8例，是兩個月以來單日新低。

美國職棒大聯盟MLB目前仍在考量復賽的方案，極端方案之一，是在開季時將所有球隊集中到亞利桑那州，讓大多數比賽在春訓熱身賽的場地進行。另一個想法是讓各隊在他們於亞利桑那州、佛羅里達州的春訓熱身賽場地打例行賽。

美國頂尖傳染病醫師佛奇（Anthony Fauci）已經表示，假如棒球季在夏天復賽，必須採閉門比賽的方式，球員必須住在飯店隔離。

大聯盟 棒球 MLB

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