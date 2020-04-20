小熊、紅襪百年球場同日開幕 420獨具歷史意義

肆虐全球的病毒疫情造成各大運動賽事全面停打，一向被美國人視為「國家娛樂」（National Pastime）的大聯盟棒球自也不能例外。如果疫情始終不見消減，今年更有可能成為美國自國家聯盟在1876年創立至今144年以來第一個沒有棒球的年度。

在全美三十座因疫情而「人去樓空」的大聯盟球場中，兩位「老前輩」——紅襪的芬威球場（Fenway Park）及小熊的瑞格利球場（Wrigley Field）正一同在今天迎來他們一百多歲的「壽辰」。對球迷來說，這兩座已成棒球聖地甚至被視為國家級古蹟的百年球場絕不陌生，卻很少人知道他們的生日就在同一天。

芬威球場是在1912年4月20日正式啟用。紅襪在開幕賽奮戰了11局，最終以7:6獲勝，對手當然是來自紐約的死對頭——不過當時還不叫洋基叫高地人隊（Highlanders），隔年才改名為洋基。事實上這場開幕賽原定兩天前就要開打，但因大雨滂沱不得不延期。隔天紅襪特意安排了開幕賽在上午十點半開打，下午三點半再來一場的早午兩連戰，好讓「早鳥」球迷賽後來得及趕去爭睹波士頓馬拉松跑者衝過終點的英姿，並且讓看完波馬意猶未盡的球迷也能來到芬威欣賞另一場比賽。但當天天公依舊不作美，一延再延的芬威球場首秀才會落在108年前的今天——結果剛好跟直到2001年才退役的老虎舊主場同一天啟用。換句話說，其實是有三座90年以上的老球場同在4月20日這天「開張大吉」。

雖說好事多磨，但新家芬威球場確實是塊福地。紅襪在這一年拿下隊史新高的105勝並捧回第二座冠軍，勝場紀錄直到前年才被也成功奪冠的另一隻紅襪打破（因為當時例行賽只有154場，勝率.691仍是隊史紀錄）。三年後迎來貝比魯斯（Babe Ruth）的紅襪又在四年內連奪三冠。截至這一年為止，紅襪成了大聯盟史上奪冠最多次的球隊，而且五次進軍自1903年開始創辦的世界大賽從不空空手而回，稱當時的他們為「紅襪王朝」絕不為過——當然，後來的歷史發展不盡如人意，這又是另外一個故事了。

芬威球場在落成之初算是塊風水寶地，直到後來貝比．魯斯魔咒產生之後才開始嚐到百年孤寂的痛苦。 歐新社資料照片

四年後，換成身為國聯創始元老，四十年來卻始終流浪各地換過六次主場的小熊來到當時被稱為韋格曼球場（Weeghman Park）的新家，這裡自此成為他們長達百年的安身立命之地。無巧不巧的是，小熊也是在開幕賽苦戰11局才擊敗紅人——而且比數還跟紅襪當年一模一樣！

與紅襪不同的是，當時的小熊才剛從絢爛歸於平淡。從1906年開始，五年內拿下四次國聯第一及兩座冠軍的小熊自1910年在世界大賽敗北後就有如王小二過年，戰績一年不如一年。當年被寫成詩歌頌流傳至今的小熊名人堂一二游組合廷克－艾佛斯－錢斯（Tinker to Evers to Chance）早已解體，即使搬進新球場也挽救不了他們的厄運。不過兩年後的第一次世界大戰讓小熊意外獲得一次揚眉吐氣的機會。這一年小熊在九月提前結束的縮水賽季戰績獨走拿下國聯第一。進入世界大賽他們要面對的不是別人——正是由貝比魯斯領軍的強大紅襪。

這一年首度嘗試「二刀流」，身兼投手、一壘及外野手的魯斯除了轟出11發全壘打、OPS .966都是全大聯盟第一外，還登板先發了19場，完投18場投出13勝7敗，防禦率只有2.22（美聯第9）。結果魯斯是用他的投球狠狠教訓了小熊——首戰就投出1:0的完封勝，第四戰又主投8局幫助紅襪以3:2拿下第三勝，同時創下世界大賽連投29局無失分的紀錄。就靠這關鍵的兩勝，六戰只拿九分，至今猶是冠軍隊最低得分紀錄保持人的紅襪最後得以在芬威球場笑納冠軍——卻也是他們在20世紀的最後一座。

特別值得追述一筆的是，雖說小熊當時已入主九年後將改名為瑞格利的新主場，但因為新家只能容納一萬五千名觀眾，小熊於是決定跟同城的白襪借用他們能容納兩萬八千人的康明斯基球場作為臨時主場。這樣的作法在當時其實並不罕見。先前紅襪也曾為了追求「票房極大化」，兩度改用同城的波士頓勇士主場（Brave Field，勇士即今天亞特蘭大勇士的前身）作為世界大賽主球場。但在1918年這一年他們改變主意，重返芬威抱回另一座冠軍。反觀「背棄」自家主場的小熊自此在瑞格利球場連打五次世界大賽全部鎩羽而歸。這個歷史的偶然是否也可算是一種冥冥中的「詛咒」？

瑞格利球場在1912年落成之後並沒有帶給小熊好運，他們一直要等到2016年才能拿到世界大賽冠軍。 歐新社資料照片

這兩座球場歷經百年滄桑，正如同那句軍中名言所說的：「鐵打的營房流水的兵」，都曾看過不知多少偉大球員盡折腰，最終才在21世紀苦盡甘來迎來打破魔咒的輝煌時刻。但在疫情陰影籠罩下，如今也不得不「閉關自守」枯等棒球的歸來。不過小熊沒讓瑞格利球場閒著，他們把主場出借作為食物儲藏集散中心。紅襪則是由退休球星歐提茲（David Ortiz）作代表，給了五位正與病毒奮戰的醫護人員一個大大的驚喜——不但帶他們踏進芬威球場「開球」，還送上終生門票的大禮。

在這個病毒肆虐的當下，兩座球場仍以特有的方式做出貢獻，也為社會注入一股來自棒球界的暖流。但無論如何球迷們最期待看到的，相信仍是睽違已久的那面綠色怪物，以及常春藤再次爬回瑞格利球場的紅磚牆。