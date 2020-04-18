MLB／江少慶留美避疫情 自主訓練狂飆火球
大聯盟因新冠肺炎停賽，多名台灣旅美好手前後返台，但仍有球員選擇待在美國，江少慶就留美自主訓練，今天更上傳練投影片，狀態不錯接連飆出高速速球。
江少慶去年以小聯盟合約加盟老虎，也獲邀參加春訓。熱身賽首次登板就狂飆98英里（約157公里）火球，第二次上場中繼也演出變相三上三下，讓老虎教頭加登海爾（Ron Gardenhire）留下不錯的第一印象。本有望在春訓寫下比去年更好的成績，無奈肺炎疫情攪局，要持續證明自己身手可能再等等。
大聯盟停賽後，江少慶不像張育成、劉致榮等人返台躲避疫情，而是選擇待在美國進行自主訓練，維持投球水準。今天則是在臉書上向球迷分享近期訓練過程，甚至示意粉絲要打開聲音，仔細聽清楚自己速球進捕手手套時的威力，留言區不乏球迷加油打氣，也有人大讚江少慶球速「很快，還很會跑」。
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