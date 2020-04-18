MLB／疫情期間不急於簽約 普伊格：今年難復賽

大聯盟因新冠肺炎疫情停擺，儘管不少人希望盡快復賽，但目前擁有自由身的普伊格（Yasiel Puig）則從容看待，表示不急著簽約，認為賽事要明年才會重啟。

目前全球疫情仍充滿不確定性，尚未獲得控制，對此普伊格不認為大聯盟能在今年順利復賽，因此已放慢步調放眼明年。同時他也強調：「每個人都知道我目前還沒有下家，但我不擔心，現在肺炎大流行，這完全比我沒有球隊還糟。」

普伊格接著補充：「我總有一天會簽約。雖然不知道會加盟哪隊，但我知道目前不是顧慮這個的時候。希望2021年能順利打到球，我認為賽季應該不可能在今年展開，如果是在今年的話，我也會找到球隊簽約，所以我得保持積極正向的態度。既然新冠肺炎都沒有擊垮我了，那大概沒有其他事情可以擊倒我。」

雖然普伊格還處在待業階段，但事實上先前馬林魚曾主動邀約，但因合約金額太低，遭普伊格婉拒，而普伊格對於當初的決定也不感到後悔。他表示：「馬林魚是在季後第一支登門邀請的球隊，但價碼沒有達到我的要求，再多一點錢我會願意落腳南灘，那裡離我的故鄉古巴滿近的。不過洛杉磯也很吸引我，讓我有點苦惱，畢竟我在道奇待過6年，那裡墨西哥裔的球迷對我很好。」