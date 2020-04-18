MLB／調查結果卡關 前紅襪投手：我是在做夢嗎？

大聯盟春訓暫停，紅襪隊調查結果也遲遲未公布，讓2018年曾是紅襪隊一員的投手凱利（Joe Kelly）忍不住抱怨：「我是在做夢嗎？真的有在調查嗎？」

在太空人隊爆發偷暗號弊案後，紅襪隊在2018年使用電子儀器的疑雲成為另一個調查對象，大聯盟日前表示調查結果已出爐，但因處理新冠肺炎影響優先，未及公布。

凱利雖然已在去年轉到道奇隊，但這件調查案仍與他有關，「這件事讓我崩潰，現在沒球可打，調查也沒結果，我感覺是在做夢嗎？真的有調查？」凱利認為，現在大家心思都在疫情上，但如果調查已有結果，他還是很有興趣知道答案。

凱利也為當年的紅襪隊辯護，「如果真的有作弊，以我們隊厲害的程度，應該會贏下每一場比賽。」紅襪在2018年季後賽先後擊敗洋基、太空人以及道奇，拿下世界大賽冠軍的過程中只吞下三敗，凱利說：「有作弊的話，我們會在季後賽橫掃，盡快放假。」

紅襪首席棒球長布隆（Chaim Bloom）則表示，有鑒於上個月大聯盟賽季因疫情而動盪，心力都放在5月中能否復賽，他能夠理解大聯盟為何尚未公布調查結果，但仍希望有機會能看到結果，才知道下一步要怎麼走。