MLB／回顧王建民14年前瘋狂數據 官網記者評：後無來者

王建民2006年賽季有多威？大聯盟記者14年後重新翻出數據仍驚嘆不已。官網記者艾德勒（David Adler）在推特上指出，該年王建民投了218局卻只有76次三振，形容這真是瘋狂的回顧。

艾德勒在Baseball Reference設定搜尋條件，查詢1871年至2019年，單一年投球局數大於218局、三振數低於76次，並且ERA+值大於125，結果2006年效力洋基的王建民，是最近期的符合人選。

當時年僅26歲的王建民拿下生涯首個19勝賽季，並在美聯塞揚獎票選第二，出賽34場其中33場是先發，218局投球只有76K，每九局只挨0.5轟是全聯盟最低，ERA+值125，艾德勒直呼，大概後無來者了。

前一位符合條件的剛好距離王建民30年前，是1976年巨人投手巴爾（Jim Barr），該年37場先發獲得15勝12敗，252.1局投球送出75K，ERA+值125。