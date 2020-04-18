MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

在運動賽季暫停期間，FOX負責播報大聯盟等賽事的體育主播巴克（Joe Buck）也沒閒著，透過幫素人的家庭影片配音，磨練自己同步播報（Play by play）的技巧，沒想到吸引成人網站找上門，但他拒絕了這筆百萬美元的邀約。

運動產業記者羅弗爾（Darren Rovell）在推特上爆料，有A片網站願意支付巴克100萬美元（約台幣3000萬元），為他們的直播節目擔任主持人，該網站也表示，接受其他國家級或地方體育主播的報名。

巴克在推特上幽默的說：「2020年4月17日，我成為第一個拒絕成人網站七位數字邀約的體育主播。」他還標注老婆拜斯納（Michelle Beisner）說：「我希望這個寫在我的墓誌銘上。」

拜斯納也大方的回應說：「在所有你為了保住工作而拒絕的邀約中，這個不只是損失最大的，而且最有潛力，史詩級的失敗。」

TMZ報導解釋這個邀約的細節，該網站提供工作六周就可獲得七位數字的好薪水，而巴克每周需要對25個直播節目進行評論，一直到5月底，而找人播報也是出於善意，因為可以幫助視力受損的人享受網站。

巴克接受運動畫刊訪問時表示，如果知名體育主播都願意參與試鏡，如南茲（Jim Nantz）、麥克（Al Michaels）以及提里柯（Mike Tirico），那自己也願加入，「我只能說，我從未如此受寵若驚，我知道我爸會以我為榮。」