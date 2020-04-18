快訊

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

賣劣質口罩到義大利 陸媒起底「愛寶達」是台企

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
FOX負責播報大聯盟等賽事的體育主播巴克婉拒成人網站百萬美元邀約。 美聯社
FOX負責播報大聯盟等賽事的體育主播巴克婉拒成人網站百萬美元邀約。 美聯社

在運動賽季暫停期間，FOX負責播報大聯盟等賽事的體育主播巴克（Joe Buck）也沒閒著，透過幫素人的家庭影片配音，磨練自己同步播報（Play by play）的技巧，沒想到吸引成人網站找上門，但他拒絕了這筆百萬美元的邀約。

運動產業記者羅弗爾（Darren Rovell）在推特上爆料，有A片網站願意支付巴克100萬美元（約台幣3000萬元），為他們的直播節目擔任主持人，該網站也表示，接受其他國家級或地方體育主播的報名。

巴克在推特上幽默的說：「2020年4月17日，我成為第一個拒絕成人網站七位數字邀約的體育主播。」他還標注老婆拜斯納（Michelle Beisner）說：「我希望這個寫在我的墓誌銘上。」

拜斯納也大方的回應說：「在所有你為了保住工作而拒絕的邀約中，這個不只是損失最大的，而且最有潛力，史詩級的失敗。」

TMZ報導解釋這個邀約的細節，該網站提供工作六周就可獲得七位數字的好薪水，而巴克每周需要對25個直播節目進行評論，一直到5月底，而找人播報也是出於善意，因為可以幫助視力受損的人享受網站。

巴克接受運動畫刊訪問時表示，如果知名體育主播都願意參與試鏡，如南茲（Jim Nantz）、麥克（Al Michaels）以及提里柯（Mike Tirico），那自己也願加入，「我只能說，我從未如此受寵若驚，我知道我爸會以我為榮。」

大聯盟

延伸閱讀

MLB／和總教練開視訊會議 主席帶頭減薪35％

MLB／閉門打恐再砍薪資 波拉斯批違反誠信原則

相關新聞

MLB／成人網站找上門 體育主播拒絕百萬美元邀約

在運動賽季暫停期間，FOX負責播報大聯盟等賽事的體育主播巴克（Joe Buck）也沒閒著，透過幫素人的家庭影片配音，磨練...

MLB／和總教練開視訊會議 主席帶頭減薪35％

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天和各隊總教練開視訊會議，對於新賽季到底會如何執行仍相當含糊，內部唯一流出的...

MLB／暌違一個月再練投 大谷朝二刀流復出調整

天使隊日籍好手大谷翔平相隔一個月再度展開投球訓練，本周分別在13日、17日兩度進牛棚練投，今天投了15顆都是直球，正朝著...

MLB／手滑打破自家玻璃 道奇投手凱利傻眼

大聯盟春訓停擺，自家後院成為球員練習場，不過道奇投手凱利（Joe Kelly）練投時一個手滑，竟不小心打破臥室玻璃，過程...

MLB／閉門打恐再砍薪資 波拉斯批違反誠信原則

大聯盟賽季因新冠肺炎（COVID-19）疫情遲遲無法開打，勞資雙方日前就可能縮減的球季薪資、年資達成共識，不過如今傳出，...

身為民權鬥士的超強打者 羅賓森有五個驚人數據

今天是美國時間四月15日。從2004年起，在大聯盟的行事曆上，這個日子都被定義為「傑奇・羅賓森日」（Jackie Robinson Day），目的是為了紀念打破大聯盟種族藩籬的開創性黑人球星羅賓森（J

4000K大不易 停賽增添韋蘭德、薛則挑戰難度

三振是投手宰制比賽的極致表現。無論我們如何推崇某些控球派投手的精準控球，或是大量製造滾地球出局的「省球一哥」伸卡球大師，終究還是霸氣的三振最令球迷血脈賁張，也是最可靠的製造出局方式。投出史上最多571

塔提斯等星二代領軍 年度五大新星即將爆發

沒有大聯盟看的日子讓球迷悶壞了，在這開賽日遙遙無期的節骨眼，近日又有5月在亞利桑納復賽的傳聞。儘管這消息已被官方否認，但還是讓今年球季露出一絲曙光。若今年還有大聯盟可看，以下這5位25歲以下且未打滿過

王建民旋風時期 洋基三小天王強投現在哪裏？

本該是季初的熱鬧時節，因肺炎疫情肆虐全美，各項運動賽事受創甚深，球場杳無人煙，2020年球季甚至可能化為烏有，失去「當下」又看不到「未來」，百無聊賴的棒球迷們只能回味「從前」，複習過去的經典比賽、重溫

新一代兩菜鳥火球男 角逐查普曼接班人

周星馳電影《功夫》的名言：「天下武功，唯快不破」在棒球的投打對決上似乎也一體適用。自國家聯盟在1884年解除「過肩」投法的禁令後，從寫下完封110場紀錄綽號「大火車」（The Big Train）的華

從棒球與疫情 談亞裔在美國受到的歧視

1982年6月19日、周六晚間，在底特律市區的舊老虎球場，場內正舉行著客隊密爾瓦基釀酒人隊與老虎隊四連戰的第三場比賽，在之前兩場兩天比賽，老虎隊已經連敗給釀酒人隊兩場，當年戰績打的還不錯的老虎隊從6月

韌帶手術接二連三 投手「疫起」走進開刀房

受傷是運動選手生命中不可迴避之痛，投手受傷更有如家常便飯。小自手指起水泡破皮、大到肩膀手臂關節肌肉各部位的運動傷害，甚至還有精神上的——所謂的投球失憶症，都有可能讓投手躺上傷兵名單。不僅如此，大聯盟投

熱門新聞

NBA／後輩開法拉利炫富 前隊友憶喬丹霸氣給教訓

中職／兄弟吉祥物觀眾席上燙衣服 ESPN記者發現了

中職／老美看台灣職棒新奇有趣 疫情下衍生商機

NBA／堅稱詹皇超越喬丹 藍比爾：他是史上最偉大

中職／全球破百萬觀看 英文講評：把台灣推廣出去

NBA／過世前1周參與紀錄片 布萊恩喊喬丹大哥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。