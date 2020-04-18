MLB／和總教練開視訊會議 主席帶頭減薪35％
大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）今天和各隊總教練開視訊會議，對於新賽季到底會如何執行仍相當含糊，內部唯一流出的明確訊息，只有大聯盟將支付員工薪水至少到5月結束，包含曼弗瑞在內的高階主管則平均減薪35％。
曼弗瑞集合大聯盟教練團開會，對於如何在新冠肺炎疫情當下開打賽季沒有明確回應，The Athletic記者羅森索（Ken Rosenthal）向三位與會的教頭聯繫，得到「沒有重點」、「非常含糊」、「只是讓大家問問題的集會」等回答。
曼弗瑞對外表示新賽季目前保持所有可能性，也承認亞利桑那計畫是討論方案之一，這項提議獲得美國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）背書，認為只要閉門進行，職業運動可以在夏天重啟。
根據大聯盟今天發出的備忘錄，曼弗瑞承諾會支付聯盟員工薪水至少到5月31日，而他和其餘高階主管則會整年減薪35％，以協助有困難的下屬度過斷炊期。
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