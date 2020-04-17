MLB／手滑打破自家玻璃 道奇投手凱利傻眼

大聯盟春訓停擺，自家後院成為球員練習場，不過道奇投手凱利（Joe Kelly）練投時一個手滑，竟不小心打破臥室玻璃，過程還剛好被老婆拍下，聽到玻璃碎裂聲的凱利只能朝著自家方向傻站。

影片中可以看到，凱利在後院架起了巨大的護網，護網中心架好標靶作為練投目標，太太站在身後拍攝影片紀錄，沒想到就在練習變速球的時候，看到球一路往旁邊飛，直擊房子的窗戶。

一聲巨響後，太太問他：「你打破玻璃了？」凱利說：「對啊。」隨後鏡頭轉進屋內，被球擊中的玻璃呈現蜘蛛網裂痕，不時還有碎片掉落。

不過凱利的練習沒有因此中斷，他在接受訪問時表示：「我後來就拿起球，繼續把訓練完成，又丟了大概20分鐘吧。」直到完成練投後，凱利才開始收拾玻璃碎片，又花了另外三個小時。

凱利在2018年季後離開紅襪，轉與道奇簽下三年合約，去年後援出賽55場，防禦率4.56，這不是他第一次因為怪事登上新聞版面，去年春訓期間，他曾因煮菜站立時間過長，引發背部不適，獲得媒體報導。