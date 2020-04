MLB／手滑打破自家玻璃 道奇投手凱利傻眼

大聯盟春訓停擺,自家後院成為球員練習場,不過道奇投手凱利(Joe Kelly)練投時一個手滑,竟不小心打破臥室玻璃,過程還剛好被老婆拍下,聽到玻璃碎裂聲的凱利只能朝著自家方向傻站。

影片中可以看到,凱利在後院架起了巨大的護網,護網中心架好標靶作為練投目標,太太站在身後拍攝影片紀錄,沒想到就在練習變速球的時候,看到球一路往旁邊飛,直擊房子的窗戶。

一聲巨響後,太太問他:「你打破玻璃了?」凱利說:「對啊。」隨後鏡頭轉進屋內,被球擊中的玻璃呈現蜘蛛網裂痕,不時還有碎片掉落。

不過凱利的練習沒有因此中斷,他在接受訪問時表示:「我後來就拿起球,繼續把訓練完成,又丟了大概20分鐘吧。」直到完成練投後,凱利才開始收拾玻璃碎片,又花了另外三個小時。

凱利在2018年季後離開紅襪,轉與道奇簽下三年合約,去年後援出賽55場,防禦率4.56,這不是他第一次因為怪事登上新聞版面,去年春訓期間,他曾因煮菜站立時間過長,引發背部不適,獲得媒體報導。

Joe Kelly broke his window while throwing at his house 😂😂 pic.twitter.com/13Eo6Mn1OK