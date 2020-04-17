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MLB／閉門打恐再砍薪資 波拉斯批違反誠信原則

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
波拉斯(左)今年大豐收，包含洋基的柯爾在內成功幫好幾名球員簽下大約，若受到疫情減薪，他的荷包也會縮水，當然跟聯盟錙銖必較。 路透
波拉斯(左)今年大豐收，包含洋基的柯爾在內成功幫好幾名球員簽下大約，若受到疫情減薪，他的荷包也會縮水，當然跟聯盟錙銖必較。 路透

大聯盟賽季因新冠肺炎（COVID-19）疫情遲遲無法開打，勞資雙方日前就可能縮減的球季薪資、年資達成共識，不過如今傳出，如果最終以閉門戰方式開打，球團希望能進一步裁減球員薪資，以彌補沒有觀眾帶來的損失。

大聯盟在3月28日時曾與球員工會達成協議，如果賽季縮減，球員薪資將按比例發放，舉例來說，若只打81場比賽，球員只能領到半薪，不過根據「The Athletic」今天報導，大聯盟發言人指出：「雙方都瞭解，這個協議是在開放觀眾進場的前提之下。」

這代表如果球賽必須要在無觀眾的狀況下開打，球員薪資還會另作調整，紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）昨天接受採訪時也透露此事，他與大都會隊老闆威朋（Jeff Wilpon）討論時談到，「大聯盟會再與球員擬定新的協議，如果看台沒有觀眾，那經濟收入上勢必會改變。」

知名經紀人波拉斯（Scott Boras）則認為球團這樣的做法違反誠信原則，「威朋可能忘記告訴古莫，球員跟老闆們已經達成過具有誠信的協議，包括在沒有觀眾或是中立場地完成賽事，更進一步才是球員同意，以縮減後賽事數跟原本162場相比，照比例支付薪水。」

「CBS Sports」則指出，近年來球隊在電視轉播的收益已逐漸超過門票，雖然仍有球隊較仰賴門票收入，但不是每支球隊都受到影響，不過以球隊錙銖必較的趨勢，大聯盟確實有可能再次與球員工會進行談判。

大聯盟

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