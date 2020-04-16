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MLB／哈勒戴失事報告出爐 藥物超標且特技飛行

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
名人堂投手哈勒戴飛機失事報告出爐。 歐新社
名人堂投手哈勒戴飛機失事報告出爐。 歐新社

名人堂投手哈勒戴（Roy Halladay）在2017年因飛機意外逝世，匆匆走完40載人生，根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）今天公布的失事報告，顯示他不僅體內安非他命濃度超標，且在飛機失控前正進行特技飛行。

生涯效力過藍鳥與費城人的哈勒戴，手中握有兩座塞揚，戰功彪炳，卻無緣親眼見證自己在2019年入選名人堂的一刻；他在2017年11月7日駕駛小飛機失事，當時已有目擊者指出，飛機在失事前正進行危險飛行，胡亂俯衝，而現在鑑定報告驗證了這項說詞。

這份13頁的報告指出，哈勒戴體內驗出安非他命、抗憂鬱藥、肌肉鬆弛劑等藥物，濃度為接受抗憂鬱療程的10倍之高，且他駕駛飛機進行高速攀升、急轉彎、低空飛行等危險駕駛，最終飛機失控。

報告中也引述目擊者證實，包括一位商船漁夫表示，這架飛機飛過他的頭頂時，距離他僅300呎，也有人稱他在距離房屋非常近的高度飛行。

名人堂 費城人

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