MLB／現在放棄還太早 主席：想盡辦法讓球季開打

大聯盟為了避免2020年球季泡湯，激發各種瘋狂想法，主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，現在就說2020年不會再有體育賽事可看還太早，「如果條件許可，我們有責任想盡辦法讓2020年有球可打。」大聯盟並未設下復賽時程底線，即便秋天才能開季也在所不惜。

從3月13日春訓斷然喊卡起，大聯盟已經停工超過一個月，至今仍看不到日曆要翻到哪個月份才能見到疫情平緩；美國公衛專家佛奇（Anthony Fauci）今天給出相對樂觀的答案，認為若閉門開打，最快今夏就可看到賽事回歸。

曼弗瑞今天接受美聯社訪問，他表示，大聯盟以公衛優先的前提下，仍小心翼翼、努力的尋找方法，「有些人說，我們2020年都沒有體育賽事可看了，但我不這麼認為，現在我們所需要的是，等待情況更加明朗、有更多資訊後，再做出切合實際的決定。」

體育賽事受限於大型集會禁令，想要復賽，並非大聯盟可以單方面說了算；曼弗瑞表示，「現在我們最擔心的問題之一，其實超出我們的權責範圍，大多數地方目前都有集會禁令，問題在於會持續多久？」他表示，大聯盟何時復賽並沒有最終大限，即便秋天才能開打，仍可在相對溫暖的亞利桑那州進行比賽。

不管2020年球季直接泡湯，或是閉門開打、異地開打等各式方案，各隊今年勢必面臨短收，曼弗瑞也坦言，「這絕對會影響2021年球季，這是毫無疑問的。」