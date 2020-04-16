MLB／球季最快今夏回歸 防疫專家：前提是閉門打
因新冠肺炎導致幾乎全面停擺的體壇，何時可以重新開工？美國頭號防疫專家佛奇（Anthony Fauci）點明燈，認為最快今夏將能看到賽事重燃戰火，但前提是「閉門開打」。
佛奇為美國過敏與傳染病研究所所長，在防疫領域上是權威大將，發言極具份量，而他在今天的訪問中提到體育賽事重返日常的可能性，對此回應：「有個辦法可以辦到。」
佛奇表示，「不開放觀眾進場，不管比賽在哪裡打，讓選手集中住在飯店裡，有妥善的管理、像是每周接受檢測，確認他們不會彼此感染或因家人感染。」
這套辦法聽起來並不陌生，因為就與大聯盟所提出的「亞利桑那計畫」如出一轍。「紐約每日新聞」指出，「亞利桑那計畫」一出就引起許多質疑，包括要求球員與家人分開四到六個月，多數球員並不買單，但佛奇在這段全美抗疫的期間，已成最具信賴的人物，「他的發言極具分量，而棒壇也願意傾聽他的聲音。」
「有人覺得不能在沒有觀眾的情況下進行比賽，但我認為有那些渴望看到球賽的人們在，應該已經夠充分了。」佛奇表示，「我住在華盛頓，我們有支世界冠軍隊伍華盛頓國民，而我希望看到他們再次上場比賽。」
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